El mal año que atraviesa Central encontró ayer en Venezuela su peor consecuencia. El canaya no le pudo ganar a Caracas, un rival de escasa jerarquía y pocas cualidades. Jugó con desesperación y no perdió por una gran jugada de Módica para el empate en el segundo tiempo. Central sufrió anoche de otro mal partido de Malcorra y Campaz. Y con ellos sin gravitar quedó en evidencia otra vez que el equipo se queda sin recursos para generar acciones de gol. El empate ante el rival más débil del grupo compromete sus chances de clasificación.

Central se paró en campo rival, intentó apropiarse del control del juego y lucir superior que Caracas. Pero no por eso estuvo cerca del gol. El canaya careció de profundidad en sus ataques, un poco porque no fue influyente Malcorra en los pases, los laterales no coordinaron sus avances con el juego del equipo y Campaz participó muy poco. Caracas no disimuló su falta recursos para generar un avance. Por eso fue una sorpresa el gol de Pernía. En la única jugada en el área auriazul el delantero le ganó a Quintana en velocidad en pocos metros y definió con un toque cruzado en el momento que salia Broun al auxilio del defensor.

Faríñez se quedó con un remate de Giaccone, el único en el primer tiempo. Desde el gol el conjunto venezolano fortaleció su decisión de dejar avanzar a Central y presionar sobre la pelota en su propio campo. En el segundo tiempo Central interpretó mejor sus urgencias y solo con más decisión en su juego generó situaciones de riesgo. Los primeros fueron con remates de Campaz que resolvió el uno local. Peor también lo buscó Malcorra en maniobra en el área que no prosperó y Cervera con un cabezazo débil que cayó en las manos de Faríñez.

Russo hizo lo que debía: metió en cancha a los pocos minutos a los delanteros Módica y Martínez Dupuy. Caracas se dedicó a jugar de contragolpe con las corridas de Echenique y Pernía, aunque ninguna jugada llevó preocupación a Broun. Central se mantuvo en posición ofensiva por el trabajo de Ortiz. El cinco fue el ganó todos los duelos en mitad de cancha y soltó rápido la pelota cada vez que la recuperó. En una de esos acciones Gómez tocó vertical para Módica y el delantero controló el balón en el mismo movimiento que giró para definir bajo al primer palo ante la salida de Faríñez.

El empate no cambió en nada el partido. Central se mantuvo en sus avances compulsivos y Caracas, con jugadores muy cansados, se refugió cerca de su arquero. Pero todo lo que hizo Central fue darle una y otra vez la pelota a Campaz. El colombiano no se impuso nunca en el mano a mano con su marcador y solo exigió al fondo local con algunos centros. Central lo pudo ganar por un remate de Gómez que se estrelló en el travesaño y con cabezazos de Módica que se fueron desviado. Pero el empate fue el justo castigo para un equipo que no levanta su nivel.

1 Caracas

Faríñez

Rodríguez

La Mantía

Tamayo

Mollica

Edet

Ortega

Rivas

Echenique

Danny Pérez

Pernía

DT: Henry Meléndez

1 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Sandez

Giaccone

O’Connor

Ortiz

Campaz

Malcorra

Cervera

DT: Miguel Russo

Goles: PT: 25m Pernía (C). ST: 21m Módica (RC)

Cambios: ST: 12m Módica y Martínez Dupuy por Giaccone y Cervera (RC), 16m Gómez por O’Connor (RC), 18m Jiménez por Pería (C), 24m Komar por Mallo (RC), 27m Manrique y Mena por Pérez y Rivas (C), 44m Figueroa por Echenique (C).

Arbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Cancha: Caracas (Venezuela)