La hipótesis de un abucheo intenso en el predio de La Rural por los recortes y el desfinanciamiento en distintas áreas culturales se disipó cuando un funcionario de La Libertad Avanza comprendió que nunca podría jugar de local ante una industria editorial muy golpeada por la inflación, la caída de las ventas en librerías, y la amenaza de la derogación de la ley que establece un precio uniforme de venta al público. Quizá intuyendo que muchas gargantas gritarían como si estuvieran en una tribuna, y que iba a pasar un mal momento y tal vez no lo dejarían hablar, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, desistió de participar en el acto de inauguración de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá a Lisboa como Ciudad Invitada de Honor. Por primera vez en la historia, el gobierno dejará vacante su lugar en la lista de oradores y no estará presente con un stand institucional. La oradora principal será la escritora Liliana Heker, que anticipó que desplegará un discurso crítico sobre la realidad política del país.

En la lista de oradores del acto de apertura están confirmados el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro; el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas (que hará un saludo virtual porque no pudo viajar por el 50° aniversario de la Revolución de los Claveles); el embajador de Portugal en Argentina, José Ludovice; y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Cifelli, que se bajó a último momento de la inauguración, confirmó que asistirá a la presentación del libro de Javier Milei, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica el domingo 12 de mayo, a las 19, en la pista central de La Rural, un espacio que no ocupa ni gestiona la Fundación El Libro, organizadora de la Feria. El presidente de la Fundación El Libro dijo a principios de este mes que esta edición se realizará en un contexto donde la situación económica es “compleja” para el 90 por ciento de la población y reconoció que “mucha gente no podrá comprar ni un libro”.

El precio de las entradas es un peaje difícil de sortear para sueldos que no han aumentado al compás de la inflación. De lunes a jueves habrá que pagar 3.500 pesos; de viernes a domingos (y el feriado del 1° de mayo) el ingreso costará 5.000 pesos. Una opción es comprar en la web el pase por tres días diferentes a 7.500 pesos. Cada entrada se acompañará de vales de descuento por el mismo valor para la compra de libros en los stands. Todos los días podrán acceder gratis los menores de 12 años, titulares del Pase Cultural, y docentes. Los jubilados tendrán libre acceso de lunes a jueves. El horario para visitar la Feria es de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Los sábados, domingos y feriados la apertura será a partir de las 13 horas. El sábado 27 se celebrará la Noche de la Feria y el que predio de La Rural estará abierto hasta medianoche. La entrada será libre y gratuita a partir de las 20 horas.

El destello de Lisboa iluminará Buenos Aires. La delegación de la capital portuguesa estará encabezada por Lídia Jorge, una de las autoras más importantes y premiadas, acompañada de voces emergentes como las de Yara Monteiro y Bruno Vieira Amaral. La presencia lisboeta incluirá música, exposiciones, un ciclo de cine y el anuncio de un subsidio extraordinario para la traducción de autores portugueses con la intención de suscitar el interés de las editoriales independientes argentinas. Entre los autores y autoras invitados de distintas generaciones y estéticas se destacan Rosa Oliveira, Isabela Figuereido, Susana Moreira Marques, María Inês Almeida, Joana Bértholo, Francisco José Viegas, Felipe Abranches, Afonso Cruz, Pedro Mexia, André Tecedeiro, João Pedro Vala y Afonso Reis Cabral. En el túnel de acceso a La Rural, los ilustradores André Letria y Sara Feio aceptaron el reto de reflejar en 8 imágenes lo que Lisboa significa para ellos.

El stand 705 del Grupo Octubre en el Pabellón Azul estará dedicado en esta edición a la memoria de la escritora y periodista María Seoane, columnista del diario Página/12, que murió a los 75 años el 27 de diciembre de 2023. La programación incluirá charlas, presentaciones de libro y novedades de la editorial Octubre, como Amar la patria, que recopila los editoriales de Seoane en la revista Caras y Caretas. El domingo 28 a las 19 se presentará ¡Afuera! El rol de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo, un trabajo en el que los autores se proponen un debate urgente sobre los derechos a la educación y el conocimiento desde una perspectiva plural, frente a la amenaza de un gobierno que explícitamente pretende abandonar la obligatoriedad escolar y dejar la ciencia en manos del mercado. Participarán Daniel Filmus, Dora Barrancos, Alberto Kornblihtt y Nora Bär.



María Seoane será recordada en el stand del Grupo Octubre.

En el año en que en se conmemoran cuatro décadas de la muerte de Julio Cortázar, el autor de Rayuela será el eje de la maratón de Lectura, que se realizará el martes 20 a las 19 en Zona Futuro. El albacea de la obra de Adolfo Bioy Casares desplegará la muestra El lado de la luz, con fotografías tomadas por el autor de La invención de Morel. Habrá homenajes también a María Kodama y Luis Chitarroni. En una edición en la que escasean las grandes visitas internacionales, se presentarán en La Rural el escritor francés David Foenkinos, la chilena Diamela Eltit, el español Sergio del Molino, ganador del Premio Alfaguara de Novela; la poeta Elvira Sastre, que convoca multitudes y también brindará un recital en el Teatro Opera; el psicoanalista y escritor italiano Luigi Zoja, y la ecuatoriana Mónica Ojeda, entre otros.

La chilena Diamela Eltit, una de las pocas visitas internacionales.

Una de las grandes novedades de esta edición es el Diálogo de Escritoras y Escritores Originarios, que se celebra por primera vez del 8 al 10 de mayo. El propósito es “la visibilización de comunidades indígenas que se mantienen bastante en la sombra, detrás del relato de un país blanco que Argentina no es”, plantea el escritor Fabián Martínez Siccardi (Río Gallegos, 1964), coordinador de este encuentro en el que participarán Liliana Ancalao y Silvia Mellado, escritoras del pueblo mapuche; Victor Vargas Filgueiras, escritor del pueblo yagán; Chana Mamani, escritora del pueblo aymara; Darrel McLeod, escritor del pueblo cree (Canadá) y Dida Aguirre, escritora del pueblo quechua (Perú). La otra gran novedad es que habrá un cierre de la Feria con un debate “La cultura en el centro de la escena”, el domingo 12 a las 17.30 en la sala Victoria Ocampo, con la participación de Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Hernán Lombardi y Lucas Llach. La moderación estará a cargo de la periodista María O’Donnell.

*El programa completo se puede consultar, día por día, en la página de la Fundación El Libro.