El director ejecutivo de la plataforma Tik Tok, Shou Zi Chew, afirmó este miércoles que una ley promulgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, constituye una prohibición de esa red social en el país y anticipó que la empresa recurrirá a la justicia.

"No se equivoquen: esto es una prohibición. Una prohibición de TikTok y una prohibición para ustedes y su voz", explicó Shou Zi Chew en una publicación subida a la propia plataforma de videos. En esa línea, el consejero delegado manifestó que "continuaremos luchando por sus derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado y esperamos ganar".

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que obliga a la empresa matriz ByteDance, gigante chino del entretenimiento, a vender Tik Tok en 12 meses. Caso contrario, la plataforma será excluida de las tiendas de aplicaciones de los teléfonos móviles en todo el territorio estadounidense.

La iniciativa, que había sido aprobada antes en la Cámara de Representantes, fue promulgada como ley este miércoles por el presidente Biden. "Es un momento decepcionante pero no será necesariamente determinante", afirmó el director de la empresa china.

Tik Tok tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Imagen: AFP.

Qué dice la ley promulgada en Estados Unidos contra Tik Tok

El proyecto de ley promulgado por Joe Biden otorga a TikTok 270 días para encontrar un comprador no chino para poder seguir operando en Estados Unidos. La Casa Blanca puede ampliar el plazo una sola vez por 90 días.

De todas formas, en ese tiempo, la aplicación seguiría funcionando para sus aproximadamente 170 millones de usuarios estadounidenses.

Tik Tok recurrirá a la Justicia: ¿qué podría pasar?

El director ejecutivo de Tik Tok, Shou Zi Chew, anunció que luchará contra la ley en los tribunales estadounidenses, al alegar que viola gravemente el derecho a la libertad de expresión. En 2020, la empresa sobrevivió a una orden similar del entonces presidente Donald Trump. Tik Tok presentó un recurso impugnando la prohibición y un juez federal bloqueó temporalmente el esfuerzo del magnate, diciendo que las razones para prohibir la aplicación probablemente eran exageradas y que el derecho a la libre expresión estaba en peligro.

Shou Zi Chew, CEO de Tik Tok, recurrirá a la Justicia. Imagen: AFP.

Aún así, la administración Trump intentó negociar un acuerdo en el que la empresa de servidores de datos Oracle y el gigante de los supermercados Walmart comprarían una participación conjunta en Tik Tok, pero esas tratativas no llegaron a ninguna parte.

El nuevo proyecto promulgado por Biden fue diseñado para superar esos mismos dolores de cabeza legales y algunos expertos creen que la Corte Suprema de Estados Unidos podría estar dispuesta a permitir que las consideraciones de seguridad nacional prevalezcan sobre la protección de la libertad de expresión.

Las empresas que podrían comprar Tik Tok

Grandes tecnológicas, como Meta o Google, podrían ser compradores de Tik Tok, aunque probablemente no podrán adquirir Tik Tok porque correrían el riesgo de ser señalados por eventual monopolio.

Incluso Microsoft, propietario de LinkedIn y ahora la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, sería examinado de cerca por parte de los reguladores de competencia. Oracle también podría estar interesado en un nuevo intento.

La plataforma de videos podría desaparecer en EEUU. Imagen: AFP.

Salvo cualquier decisión judicial, la fecha límite para vender Tik Tok sería aproximadamente un año a partir del 24 de abril si se hace una extensión de 90 días.

Luego, Tik Tok ya no estaría disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple o Android en Estados Unidos, además de no realizarse más actualizaciones de software ni reparación de errores. De esta forma, la plataforma desaparecería lentamente y Bytedance no podría actualizar la aplicación, aunque podría decidir cerrarla por completo.

La postura de China sobre la prohibición de Tik Tok

China, como era de esperarse, salió en defensa de Tik Tok. Pekín no quiere que se siente un precedente en el que una empresa china se vea obligada en el futuro a vender uno de sus activos más valiosos, incluido un algoritmo que es la envidia de sus competidores.

Esta diferencia fue discutida por teléfono entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping a principios de mes.

