En la última sesión de Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, las y los ediles se manifestaron en relación a la marcha federal universitaria de este martes 23 de abril. Algunos concejales habían participado de la movilización y ayer se expresaron en defensa de la educación pública. En cambio, el bloque de La Libertad Avanza cuestionó la movilización y apuntó contra la gestión de la Universidad Nacional de Salta.

En una sesión ligera -ya que en su mayoría se aprobaron proyectos de repavimentación de calles y de reconocimiento a artistas y actividades-, las y los ediles usaron la etapa de manifestaciones para hablar de la histórica movilización a favor de la educación pública. El representante de la Unión Cívica Radical, Ángel Ortiz, manifestó su "apoyo total" a esa protesta, que en Salta reunió a más de 20 mil personas. Aseguró que apoya a la educación pública, la universidad pública, y también la salud pública.

Ortiz criticó al gobierno nacional: "los nuevos tiempos" de Javier Milei no están llegando, dijo. "Sería nuevamente muy penoso que los tiempos por venir sean peores que los tiempos que hemos pasado, porque esa no es la lógica del espíritu democrático de nuestra ciudadanía", sostuvo. En ese sentido, afirmó que las auditorías que pide el Ejecutivo nacional a las universidades públicas (y que ya se hacen) son un pretexto para "disciplinar a la educación pública".

"Muchos argentinos esperan ese famoso voucher para la educación pública que no llega, y (ven) que tampoco llegan los recursos. Pero sí hay recursos para comprar 24 o 25 aviones de alta tecnología", cuestionó en referencia al desfinanciamiento del sistema educativo argentino, manifestado en la paralización de obras públicas, la quita de subsidios, la quita del fondo del incentivo docente y, principalmente, la prórroga del presupuesto 2023 en toda la administración nacional.

Ortiz insistió en que "bajo el pretexto de la corrupción en la conducción de las universidades", el gobierno de La Libertad Avanza quiere ajustar. Para el concejal, no solo van por las universidades (que dependen del gobierno nacional), sino que también pretenden que los gobiernos provinciales "empiecen obviamente a limitar los servicios básicos públicos, como es la educación pública y la salud pública", dado que las decisiones que ya han tomado en el recorte de los fondos coparticipables están "asfixiando" las jurisdicciones.

Por su parte, el concejal Guillermo Kripper (Unidos por Salta) destacó que la marcha congregó a multitudes en defensa del "orgullo argentino" que representa la universidad pública. El sistema universitario argentino es "la verdadera inclusión y la principal herramienta de movilidad en la sociedad del país", afirmó. "Cualquier padre o madre argentina, en este caso, sueña con que su hijo tenga un título universitario. Todos queremos que nuestros hijos terminen la escuela y muchos soñamos con que nuestro hijo tenga un título universitario", agregó.

Ante la intención del oficialismo nacional de bajar el precio de la marcha por la participación de dirigentes de la oposición o los sindicatos, Kripper dijo que la marcha "obviamente fue política porque el propio Presidente se metió con la casta equivocada". En ese sentido, aseguró que si bien Milei ganó las elecciones, ello no lo habilita a tener un "cheque en blanco". "Esto lo demostró ayer la cantidad de gente que estuvo peleando por sus derechos en la calle, que estuvo politizada", ratificó.

El concejal explicó que más del 90% de lo que el Estado invierte en educación superior se destina al pago de salarios de docentes y no docentes en las universidades. Además dijo que muchos docentes ejercen esta actividad más por vocación e incluso muchos trabajan ad honorem por años. "No nos engañemos, llevamos años, pero muchos años de desinversión en la universidad pública", remarcó, ante el desfinanciamiento que está imponiendo Milei al no actualizar los montos del presupuesto universitario al menos para este año. "La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre la ingrata desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y más aún en una universidad argentina", expresó.

Ataque brutal

En tanto, la concejala Paula Medici (Vamos por Salta) destacó la masiva movilización a favor de la universidad pública, y también cuestionó las políticas de salud y economía de la Nación. "Hoy la Argentina enfrenta un brutal ataque que no es casual y no es un ajuste de números, más bien es una decisión política de destruir las instituciones públicas y todo vínculo social que vaya más allá de una tiranía mercantil", manifestó.

Ante el escenario que impone Milei, la legisladora destacó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de crear el Fondo Solidario de Apoyo Temporal para jubilados. Este respaldo adicional alcanzará a más de 20.900 personas que perciben un aporte mínimo.

En una misma línea habló el concejal Gustavo Farquharson (Vamos por Salta), quien participó de la movilización y criticó los recortes presupuestarios del gobierno nacional y el ataque a la educación pública. También cuestionó la idea de "fin del Estado presente" promovida por el Presidente, e insistió en que es una decisión política recortar el presupuesto ya que se busca que "se genere el mal funcionamiento de la institución para después argumentar un posible cierre". "Eso lo hemos visto en muchas épocas de la historia de nuestro país", subrayó.

Farquharson destacó que la decadencia que promociona el Presidente, afortunadamente encuentra a "un pueblo que resiste ese tipo de políticas".

El concejal Martín del Frari (Salta Federal), que también participó de la marcha, destacó la importancia de las universidades públicas en la igualdad social y el desarrollo del país. Criticó al gobierno de Milei y resaltó la participación del estudiantado en la movilización nacional.

Una desfachatada defensa

Con el tono prepotente que lo caracteriza, el concejal Pablo López (ex Juntos por el Cambio y ahora de LLA) se mostró ofuscado por la movilización del martes. Trajo a colación la reciente "reflexión" del Presidente ante el impacto de las manifestaciones en todo el país. Aseguró que Milei tuvo razón al "desenmascarar" que se usó el bastión de la educación pública para que radicales, las centrales trabajadoras (la CGT y la CTA,o cualquier sector que se oponga al gobierno de LLA) para "poner palos en la rueda".

López leyó un apartado del escrito en el que se comunicó que se van a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades. "Que quede fuerte y claro y dejemos de vender pescado podrido, vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades", reiteró, y afirmó que "todos los miembros de La Libertad Avanza (estamos) a favor de la educación pública".

Para el edil, es necesario "hacer un gran acuerdo en el marco de la Ley Federal de Educación, para pensar algo distinto", porque "evidentemente el sistema actual nos lleva a que muchos jóvenes no llegan a la universidad y muchos de los que llegan no egresan".

"La marcha de ayer era política, pero además de ser política era una política partidaria, partidista", aseguró. "Yo podría haber ido tranquilamente si la marcha era (sic) a favor de la educación pública de calidad sin ningún tipo de bandería, pero la había", insistió. En relación a la UNSa, cuestionó que el rector Daniel Hoyos haya estado en la movilización en Buenos Aires, que se haya decretado asueto administrativo para la asistencia a la marcha y que se impulsen las investigaciones en género ya que en su opinión, "hay otras carreras mucho más importantes".

Por el contrario, el concejal Gustavo Corral (Yo Participo) consideró que el gobierno de Milei "promueve que no exista la universidad pública y gratuita". Sostuvo que la reciente convocatoria se colocó como una de las grandes movilizaciones históricas e nla defensa de la universidad pública, recordando los hechos ocurridos durante la Reforma Universitaria.

Para el edil, el martes "se mandó un mensaje importantísimo al Estado y en realidad a los gobernantes nacionales que hoy tenemos". Y resaltó que más allá de la promesa de envío de los fondos, los integrantes de LLA "no creen en la universidad pública y gratuita porque no creen en el Estado interviniendo allí, y lo dijo el mismo presidente de la Nación en la última intervención que tuvo en la cadena nacional", sosteniendo que "no creen en un Estado que intervenga, por lo cual no puede haber alguien que lo sostenga".