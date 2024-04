En una maratónica respuesta, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo un desfile de fallidos y frases penosas. Ante la pregunta sobre la posición de los trabajadores y la vuelta del impuesto a las Ganancias, respondió que no se mete en la "mente de terceros”. Al mismo tiempo, defendió a los fugadores de dinero, a quienes pidió no discriminar, y aseguró que no tiene “ningún mensaje” de condolencias para la familia de un joven de 24 años que se murió esperando que el Gobierno le entregue la medicación contra el cáncer.



Si bien la pregunta fue sencilla, el vocero se enroscó dando vueltas sobre una respuesta a la par que perdió el hilo en tres ocasiones y tuvieron que recordarle sobre qué estaba hablando mientras pedía que no le den el micrófono al periodista porque lo tenía “harto”.

Así, cuando le consultaron por la marcha de la CGT el próximo 1º de mayo y la amenaza con volver a instalar el impuesto a las Ganancias, terminó contestando como quien no se alude bajo ningún punto de vista cuando alguien dice la palabra “trabajador”. “No me meto en la mente de terceros, preguntale a los trabajadores”, dijo Adorni después de una serie de vueltas y más vueltas intentando justificar a quienes fugan el dinero del país.

Minutos antes, Adorni había sido consultado por el joven de 24 años que murió esperando que el Gobierno le entregue los medicamentos contra el cáncer y sobre qué mensaje le daría a la familia, a lo que contestó con una crudeza abismal: “No tengo ningún mensaje para la familia”.

La defensa a los fugadores

“El Presidente Milei la semana pasada, quedó allá lejos en el tiempo, llamó héroes a las personas más ricas de Argentina, que además algunos de ellos no viven en el país ni tributan acá. El próximo 1º de mayo habrá una marcha de la CGT. ¿No considerás que volver a poner el impuesto a las Ganancias --que además Milei dijo que prefería cortarse un brazo antes que volver a poner un impuesto-- va en contra de los que menos tienen mientras idolatra a los más ricos?”, fue la pregunta que le hicieron.

Ante esto, Adorni contestó: “Con respecto a lo de los ricos que fugan dinero. En realidad, el presidente Milei no habló de los ricos. En todo caso, habló de quienes, efectivamente, optaban por escapar de un sistema absurdo donde la confiscación era parte del esquema. Te sugiero, si me tomás la sugerencia, que te interiorices en materia impositiva porque lo que decís es equivocado”.

Más allá de esta corrección, Adorni siguió por un camino pantanoso: “Por ejemplo, la ley de Ganancias, que divide lo que es fuente argentina y extranjera, establece que las operaciones en Argentina siempre tributan. La palabra ricos la agregaste vos. Eso no lo dice el presidente. No hay por qué discriminar al rico versus cualquier otra persona”.

Ahí, y después de que le recordaron cuál fue la pregunta, Adorni empezó a encausar un poco el timón: “En tal caso, si determinados empresarios que se hayan ido del país en la búsqueda de mejores condiciones, en tal caso tampoco es objetable. Buscas proteger tu patrimonio. Me parece que la intención de Milei estuvo siempre de antes también y la mía también y de todos los funcionarios del Gobierno también es entender que hay un Estado que históricamente se manejó de manera confiscatoria que buscó quedarse con los patrimonios de quienes lo habían ganado en buena ley (sic)”.

Y ahí, sí, dijo: “Eso generó muchas reacciones para tratar de escapar de ese pulpo. Es inexacto lo que decís. Conceptualmente, es un tema más amplio que los medios limitan a la palabra fuga, pero que es algo más complejo. Porque de hecho, en los casos que sugerís, ni siquiera se sugiere un delito. Si no una actitud que la podrás considerar fuera de lo que vos harías, peor no por eso ilegal”.