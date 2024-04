Milo J puede hacer historia como el mayor ganador en una edición de los Premios Gardel, ya que cuenta con 15 nominaciones. El trapero de 17 años encabeza la lista de aspirantes a los reconocimientos más importantes que otorga la industria musical argentina, seguido por la cantante de pop urbano latino Emilia Mernes (tiene 12) y la estrella pop Lali Espósito (7). Los tres forman parte de la categoría más importante del galardón, el Gardel de Oro, junto a Miranda! Fito Páez y David Lebón. Asi lo dio a conocer este martes 30 de abril la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), ente organizador del evento, durante una emisión a través del canal de YouTube de los Gardel en la que reveló a los candidatos y rubros que formarán parte de esta 26° edición.

La presentación de los nominados se hizo a través de una grabación realizada previamente en el Movistar Arena, lugar en el que se realizará la gala el próximo 28 de mayo. Los conductores Fede Bareiro, Ceci Mendez, Guille Gilabert y Cris Vanadía presentaron el medio centenar de ternas que darán vida a esta edición. La ceremonia podrá ser vista en vivo a través de Star y la plataforma Star+. Siguiendo con una tendencia que se consolidó en las últimas ediciones de los Premios Gardel, los artistas urbanos y pop, representantes de una nueva generación, son quienes ostentan la mayor cantidad de nominaciones en diferentes categorías. Además de Milo J y Emilia, es el caso de Bizarrap, Nicki Nicole, María Becerra, Big One, Tini, Duki y Evlay.



La única categoría votada por el público a través de redes sociales, Canción del Año , esta vez alterna a Trueno (“Tranky funky”); Emilia y Tini (“La original.mp3”); Nicki Nicole y Milo J (“Dispara***”); María Becerra (“Corazón vacío”); El Mató a un Policía Motorizado (“Medalla de oro”); Luck Ra y BM (“La morocha"); Bizarrap y Shakira (“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53”); Lali (“Obsesión”); Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One (“Los del espacio”); Evlay, Wos y Santiago Motorizado (“Investido”). En el rubro Colaboración repiten Bizarrap y Shakira, y Emilia y Tini; y completan Luck Ra y Abel Pintos (“Que me falte todo”), y Miranda!, María Becerra y FMS (“Perfecta”, versión 2003).



En Videoclip Corto concursan Facundo Ballve (“La original.mp3”, de Emilia y Tini), Andrés Capasso (“Ola de suicidios”, de Dillom), El Dorado y Facundo Voncoptel (“Fuck el Police Remix”, de Trueno y Cypress Hill), y Lali (dirigió ella misma “¿Quiénes son?”). Minutos antes de que se definieran los premios más populares, en el inicio del streaming se presentaron las categorías dedicadas a la música urbana y al pop. De ahí sobresalieron, por ejemplo, Mejor Álbum Urbano, disputado por Mafia lirical, de Ecko; Portales (Deluxe edition), de Tiago PZK; Antes de Ameri, de Duki; Alma, de Nicki Nicole; Serotonina, de Khea; Tu dúo favorito, de Ysy A y Bhavi; y En dormir sin Madrid, de Bizarrap y Milo J.

Luego llegó la otra categoría abocada a esta escena musical, Colaboración Urbana. Ahí participan “Remember Me” (Duki, Khea y Bizarrap) “Un finde / Crossover #2” (FMK y Ke Personajes), “Fuck el Police Remix” (Trueno y Cypress Hill), “Milo J: Bzrp music sessions, vol. 57” (Bizarrap y Milo J), “Los del espacio” (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One) y “Dispara ***” (Nicki Nicole y Milo J). La Mejor Canción Urbana tiene en contienda a “Mercho remix” (Lil Cake, Ozuna y Ryan Castro); “En la intimidad / Crossover #1” (Big One, Emilia y Callejero Fino); “Rara vez” (Taiu y Milo J), “Los del espacio” (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One); “Remember Me” (Duki, Khea y Bizarrap), “8 AM” (Nicki Nicole y Young Miko); “Ad honorem, vol. 1” (Dillom), “Tranky funky” (Trueno), “Fruto” (Bizarrap y Milo J); y Un finde | Crossover #2 (FMK y Ke Personajes).

Altar, de Luz Gaggi; Hasta el alma, Luciano Pereyra; y Lali, de Lali Espósito, constituyen la terna de Mejor Álbum Artista Pop. Y para complicar aún más las tendencias musicales en concurso, en el Mejor Álbum Artista Pop Urbano compiten Acoustic Session, de María Becerra; Cupido, de Tini; Mp3, de Emilia; y Romance mixtape 2, de Lara91k. En la categoría Productor del Año están Mauro De Tommaso, Dano, Jean Luka y Lex Luthorz (Lali); Santiago Ruiz (Alma, de Nicki Nicole), Facundo Yalve (111, de Milo J); Escalandrum y Esteban Sehinkman (Escalectric, de Escalandrum); y Fito Paez, Diego Olivero y Gustavo Borner se encargaron de Eadda9223. Hotel Miranda! completa la categoría con su decena de productores.

Mejor Nuevo Artista es una de las categorías más robustas, ya que alberga a 13 grupos y solistas de géneros musicales disímiles. Destacan Evlay, Milo J, Winona Riders, Tomi Lago, Mujer Cebra, BB Asul y Barro. En Mejor Álbum de Rock Alternativo están Mujer Cebra, Winona Riders, Usted Señalemelo, Barbi Recanati y (la sorpresa, el trapero) Neo Pistea, gracias a su disco Neo. Por su parte, en Mejor Álbum Grupo de Rock, el Gardel se estará entre Canción mata algoritmo, de Todo Aparenta Normal; ¿Quién sabe?, de Las Pastillas del Abuelo; o Súper terror, de El Mató a un Policía Motorizado. Y Mejor Artista de Rock, entre Carcasutra, de Carca; Eadda9223, de Fito Páez; y Herencia Lebón, de David Lebón. Miranda! se volvió en un candidato a hacer historia en esta premiación, tras agregar en sus nominaciones el rubro de Mejor Álbum de Grupo Pop, donde también se encuentran Turf y De La Rivera.

En el segmento jazzero, Mejor Álbum de Jazz tiene a Escalandrum, Juan “Pollo” Raffo y Roxana Amed. También destaca Mejor Canción de Autor, con Santi Celli, Sol Basa, Lisandro Aristimuño y Duratierra. La categoría Mejor Artista de Folklore reúne a Teresa Parodi, Soledad, Maggie Cullen, José Luis Aguirre y Marcelo Dellamea. Otra de las sorpresas es la inclusión de Mercedes Sosa en esta edición de los Gardel, aunque en esta ocasión lo hace en Mejor Álbum Conceptual, al lado de Milo J y Liliana Herrero.

Al final de la emisión, los cuatro conductores presentaron la categoría más importante, el Gardel de Oro. Allí, Miranda! compite con su disco Hotel Miranda!; Emilia Mernes con Mp3; Lali Espósito con Lali, y el trapero Milo J con su debut 111. Si bien esta troupe rankea como favorita para llevarse la máxima estatuilla, el batacazo lo pueden dar en este caso David Lebón, a partir de la segunda parte de Herencia Lebón, con la que revisita su invaluable obra; y Fito Páez, quien reinventó en EADDA9223 el repertorio de El amor después del amor. Ambas figuras del rock argentino ya obtuvieron anteriormente esta estatuilla.