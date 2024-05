El Encuentro Metropolitano de Tango significa mucho, más aún en este contexto. Por un lado, es la recuperación de un espacio que el sector musical reclamaba; y a la vez, una celebración extensiva, para que la música y el baile ocupen la ciudad y acentúen, desde la agenda local, una mirada diferencial respecto de la despreocupación con la que el gobierno nacional mira al quehacer cultural. Del 5 al 19 de mayo, Rosario será el escenario plural de las expresiones tangueras, con sede principal en La Casa del Tango (Illia 1750), a la par de espectáculos, milongas y clases gratuitas, repartidas en espacios culturales como Alianza Francesa, Galpón 11, Centro Cultural Cosmopolita y las milongas La Casona, Percanta, La Maga y Palais de Glace.

“Estamos presentando muchas cosas, y esto de alguna manera ratifica lo que señalábamos a principio de año, cuando dijimos que Rosario se convertiría en una burbuja. Lamentablemente, porque no quisiera que a nadie le vaya mal, pero así lo parece en relación al escenario nacional”, comenta a Rosario/12 el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini.

-La realización del Encuentro Metropolitano era un reclamo que el sector venía manifestando.

-Es una decisión justa para con el sector. Rosario es una ciudad muy prolífica en relación al tango, y muchos de eso también tiene que ver con la Casa del Tango y con la cantidad de cosas que suceden ahí adentro. Si hoy tenemos una renovación generacional alrededor del tango, sobre todo en las orquestas musicales, tiene que ver con la formación de las escuelas de música de la ciudad, pero también con la Casa del Tango. Lo que no nos puede pasar, es que se vuelva solo una celebración del sector. Hoy, nosotros tenemos que tener la humildad suficiente de invitar a la ciudad entera; sea desde el Estado, porque nos toca organizar, y también desde el sector, porque le toca ser parte. Lo peor que nos puede pasar con este tipo de encuentro y celebraciones, y es algo que muchas veces tiende a suceder, es que se tornen para los propios. Tenemos que promoverlo e invitar a que se acerque cada vez más gente a cada una de las acciones culturales que tenemos, porque a esta discusión que se está dando, y que algunos refieren como batalla cultural, la única manera de enfrentarla es con la realidad. A la realidad hay que ponerla frente a los ojos. Si en Rosario suceden cosas buenas en relación a la cultura y al tango, contémoslo; porque no alcanza solo con que lo diga el Estado o a través de los medios de comunicación que tenemos. Todos tenemos que apropiarnos de lo que sucede; en definitiva, uno gestiona algo que no le pertenece, que en este caso es el Metropolitano y que es del sector; pero a cada una de las cosas que hacemos, hay que defenderlas como propias y militarlas. De lo contrario, no hay ecuación posible.

-Algo que se inscribe, a su vez, en la situación particular que vive la ciudad, a la que hay que incentivar para rehabitar sus espacios públicos.

-La circulación aparece cuando vos construís herramientas como el Encuentro Metropolitano, La Noche de los Museos o La Noche de las Ideas. Rosario necesita recuperar una circulación de la nocturnidad mucho más amplia, diversa, y el Metropolitano encaja en eso. Por eso lo tenemos en distintos lugares y en distintos espacios, y con entrada libre y gratuita. El gran desafío que tenemos es construir la mayor cantidad de cosas en red, en la mayor escala posible, y acorde a una ciudad que hoy tiene un millón y medio de habitantes. Es muy difícil que una institución sola logre movilizarla. Pero cuando tenés actividades como ésta, ahí se genera esa movilidad; y esa movilidad, en términos de economía, es también de consumo. De manera tal, que la cultura termina siendo un lugar de desarrollo fundamental, tanto para la contrarrestar la inseguridad como para incentivar el consumo en términos de economía.

-Y validar, además, ese espacio fundamental que es La Casa del Tango.

-Es un centro cultural único de la ciudad, y a veces valoramos poco cosas así. Quizás en otra ciudad del mundo, un lugar así sería la extensión de un bar, pero nosotros lo hemos defendido y lo hemos hecho ordenanza. Tiene 8 o 10 horas diarias de programación en relación al tango, y para todas las edades. Y eso para mí es único. En Rosario tenemos que volver a mirar de nuevo, por primera vez y con otros ojos, porque a veces, al naturalizar demasiado cosas así, valoramos poco espacios como éste.

Toda la programación, en relación a actividades, charlas y milongas, puede consultarse en: https://www.rosario.gob.ar/inicio/encuentro-metropolitano-de-tango-2024