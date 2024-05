"El proceso de regionalización iniciado por el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, en diciembre de 2007, se ha constituido en la actualidad en una de las políticas más trascendentes que se hayan implementado en las últimas décadas en la provincia de Santa Fe. Como toda transformación, tiene opositores. Y como todo proceso de innovación, sectores conservadores que lo resisten", escribió Horacio Ghirardi en Rosario/12, quien falleció este sábado luego de atresar una dura enfermedad. "Con tanto dolor despedimos a Horacio Ghirardi. Militante socialista desde su juventud, cercano a nuestros líderes y sus proyectos emblemáticos, responsable de tareas transformadoras y no siempre fáciles. Luchó por su salud con una pulsión de vida que nos emocionaba. Va a estar en nuestro corazón por siempre", dijo la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, al despedir al ex concejal y ex funcionario del gobierno socialista.