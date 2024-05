Ayer, desde tempranas horas del sábado, el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora se convirtió en el epicentro de una celebración que irradiaba entusiasmo y nostalgia: la tercera edición de la Expo Comics, dedicada espcialmente a homenajear el Día Internacional de Star Wars. En un ambiente cargado de emoción y fanatismo, los asistentes compartieron sus experiencias y expectativas sobre este evento que prometía sumergirlos en el universo galáctico de George Lucas.

"Es increíble ver personas reunidas para celebrar algo que amamos", comentó Cami, una joven cosplayer que pasó semanas preparando su traje de la Princesa Leia. El evento tuvo su edición especial gracias a que el 4 de mayo se celebra el Dia de Star Wars de manera internacional. Los fanáticos de la mega saga eligieron este preciso día porque existe una asociación fonética entre “May the Force be with you” (la frase clave de la historia, que significa “que la fuerza te acompañe”) con la frase “May the 4th be with you” (que, en un juego de palabras, significa “que el día cuatro te acompañe”).

Desde su estreno en 1977, "La Guerra de las Galaxias" se ha convertido en un gigante interminable que traspasó a la saga cinematográfica: cuenta con libros, videojuegos, parques temáticos y hasta hoteles ambientados con su temática.

Algunos fanáticos.

Y el municipio bonaerense de Lomas de Zamora no es la excepción a la fiebre, aún después de casi cincuenta años. Los cosplays, fieles recreaciones de los personajes más emblemáticos de Star Wars, Marvel y DC, desfilaron por los pasillos del teatro, atrayendo miradas de admiración y provocando sonrisas entre los presentes. Para muchos, encarnar a su héroe o villano favorito era más que una simple caracterización: es la oportunidad de sumergirse por completo en el universo de su imaginación.

"Ver a los chicos entrenando como verdaderos Jedi es simplemente increíble. Es como si estuviéramos viendo el futuro de la saga en acción", comentó Pablo, un padre orgulloso que observaba a su pequeño hijo Luke Skywalker participar en una de las sesiones de entrenamiento.

Las actividades programadas ofrecieron un amplio abanico de opciones para los visitantes, desde charlas educativas hasta exhibiciones artísticas y entrenamientos de padawans. Los duelos coreografiados entre Jedi y Sith fueron uno de los momentos más emocionantes, con espectadores aplaudiendo y animando a los participantes mientras se desenvolvían en el escenario.

Esta tercera edición de la Expo Comics surgió como respuesta al éxito arrollador de las dos ediciones anteriores, realizadas en 2022 y 2023. Los organizadores expresaron su confianza de que esta ocasión superaría las cifras de asistencia previas, destacando el carácter familiar del evento y su capacidad para reunir a varias generaciones de fanáticos.



"Esta fiesta es para todos, desde los que vieron las primeras películas en la década del ’80 hasta los más jóvenes que pudieron disfrutar de la nueva trilogía de la mano de Disney", agregó César, que asistió a todas las Expo Comics.



Los stands de venta de cómics y merchandising fueron otro punto de atracción para los asistentes, quienes buscaban llevarse a casa un recuerdo de un día especial. Entre risas y conversaciones animadas, los fanáticos compartían recomendaciones y anécdotas sobre sus cómics favoritos, creando un ambiente de camaradería y complicidad.



"Para mí, Star Wars es más que una película: es una forma de vida", compartió Martín, un coleccionista ávido que recorría los stands en busca de piezas únicas para agregar a su colección. "Eventos como este son una oportunidad para conectar con otros fanáticos y compartir nuestra pasión por esta saga que ha trascendido el tiempo y el espacio", reflexionó mientras hojeaba un ejemplar de edición limitada.

Al caer la tarde y con el cierre de la Expo Comics, los asistentes se dispersaron llevando consigo recuerdos imborrables y la promesa de volver a encontrarse el próximo año para celebrar una vez más su amor por Star Wars y todo lo que representa. En las calles de Lomas de Zamora, el espíritu de la saga galáctica seguía vivo, alimentando los sueños y las aspiraciones de una legión de seguidores que nunca dejarán de creer en la fuerza.