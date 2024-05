El ex entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, César Luis Menotti, se expresó poco antes de su muerte con contundencia contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) cuando hace poco más de un mes aseguró que "el fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos".



"Un club de fútbol es un hecho cultural que en Argentina se fabricó a través de las esquinas de los barrios, no es que vinieron grandes poderes económicos y dijeron: 'Vamos a crear clubes'. El club lo crea el barrio, el vecino y los sueños de las nuevas generaciones que los siguen defendiendo", sostuvo Menotti en plena batalla contra el proyecto oficialista de privatización del fútbol, impulsado por el propio presidente Javier Milei, tras los pasos ya dados por Mauricio Macri.

"Cuando yo veo que quieren transformar al fútbol en el mundo de los negocios me da tristeza porque siento una falta de reconocimiento con mucha gente que sostuvo esa pasión que la pelota despierta en cada esquina de la Argentina --explicó el técnico que llevó a la Argentina a su primera copa Mundial--. El fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos, pero depende de los socios. No es de ninguna fábrica".

En esa línea, el hasta su muerte director general de Selecciones Nacionales de Argentina concluyó: "Cuando veo estas luchas por privatizar, me pongo muy mal. ¿Privatizar qué? Me duele mucho. Yo siento realmente un peligro por la profunda desculturización que está sufriendo la Argentina. El fútbol es eso, un hecho cultural. No es solo la Primera División, es la cultura de nuestro país".