"Fortalecer el hospital en todas sus áreas garantiza derechos a toda la población", subraya a BuenosAires/12 María Fernanda Yankowyez, flamante directora del hospital Evita de Lanús, que al ser consultada por los ejes sobre los cuales desarrollará su gestión, advierte: "Juan Domingo Perón construyó este hospital con el objetivo de ofrecer a cada ciudadano una atención pública de excelencia, y ese es el objetivo que vamos a retomar con esta gestión, porque queremos tener un hospital del que todos estemos orgullosos".

Yankowyez, que comenzó su función como directora el viernes 26 de abril, cuenta a este diario que el hospital atraviesa "una curva ascendente en la demanda hospitalaria", que según ella "responde directamente a la imposibilidad de muchos ciudadanos de pagar sus prepagas por el contexto económico que estamos viviendo actualmente, por la inflación desmedida y por la devaluación, que genera que muchas personas no puedan mantener su atención privada". "No podemos olvidar que hay muchísima gente que perdió su empleo, y esas personas pierden el acceso a la obra social, entonces van al hospital público", agrega.

Ella, que es médica especialista en anatomía patológica de grado y posgrado formada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explica que ante esa situación existen planes de acción, tanto inmediatos como a mediano plazo. "En lo inmediato tenemos que resolver diversas cuestiones importantes, como por ejemplo lo que respecta a la infraestructura del hospital", explica la directora, que remarca que ya trabajan en ello junto a las autoridades municipales y provinciales. Y explica: "Genera tranquilidad abordar estos temas de base que son muy complejos para el hospital, porque de resolverlos, ayudarán muchísimo para el posterior funcionamiento del edificio".

El 30 de octubre de 1960 "Doña Tota" parió en el hospital Evita a un tal Diego Armando Maradona. Tamaño suceso alcanzaría para que el efector sanitario de Lanús quedara en los libros de historia hasta el fin de los tiempos, pero el rol que desempeña en la cotidianidad destaca aún más su figura, ya que integra la región sanitaria VI, que asiste a una población de aproximadamente 4 millones de bonaerenses oriundos de los municipios de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes.

La gestión del intendente Julián Álvarez, que comenzó en diciembre pasado, cambió el foco del municipio en todas sus áreas y la salud no fue la excepción. Si bien ahora se desempeña como directora, Yankowyez ingresó al hospital Evita en 2004 y vivió todo el proceso. Primero como residente de su especialidad, luego como instructora de residentes, jefa de residentes, médica de planta, y jefa de servicio de anatomía patológica. Ella dice que actualmente "se está reforzando el trabajo en red con los hospitales y los centros de atención primaria locales y eso es importantísimo", pero advierte que "antes no se podía porque la gestión anterior del Estado municipal no acompañaba".



"Ahora tenemos un municipio que comparte miradas con el Estado provincial, entonces podemos fortalecer las redes municipales, lo que impacta de manera positiva en la atención de las demandas de mayor complejidad", amplía la directora, que agrega que la atención primaria de la salud es fundamental para que un hospital "no sature".

El día que comezó a ejercer su rol de directora, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, viajó hasta el municipio del sur bonaerense y otorgó un subsidio de casi 2 millones de pesos para fortalecer la atención de las urgencias en salud mental. Además, la cartera sanitaria provincial entregó al hospital Evita una torre de laparoscopía estándar completa, un set básico de instrumental, valuados en 39 millones de pesos, junto a un ecocardiógrafo de 13 millones de pesos. Las inversiones se suman a la ambulancia, el equipo de ecografía y el nuevo grupo electrógeno entregados al hospital a finales de 2023.

Al hablar sobre los nuevas adquisiciones, Yankowyez hace hincapié en que el Evita de Lanús "es referente de la zona", porque "se pensó dentro del primer programa sanitario que se desarrolló en Argentina" junto a la Fundación Eva Perón, que aún desarrolla su escuela de enfermería dentro del hospital.

Sin embargo, a pesar de "estar orgullosos por la calidad y la excelencia médica", la directora dice que "a veces no alcanza sólo con el recurso humano, que es importantísimo, sino que se requiere de la actualización tecnológica y la infraestructura", y dice que esos son "ejes que se pueden abordar sólo con un Estado provincial y municipal que apoye al hospital".

La directora, que además es docente y jefa de trabajos prácticos tanto de la UBA como de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, agrega que el instrumental recibido "es muy importante" porque "mejora la calidad de atención de nuestros pacientes", ya que "pese a que nuestros especialistas estar bien formados", requieren de la última tecnología disponible porque "es lo que nos da la posibilidad de intervenir correctamente en cada uno de los casos de las distintas patologías, ya sea en actos médicos quirúrgicos, como no quirúrgicos".

Yankowyez, que también se formó en neuropatología de la epilepsia como parte del equipo de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos, nació hace 46 años en Berazategui, donde vive, en el barrio Plátanos. Remarca a BuenosAires/12 que es la primera universitaria de su familia, y dice que eso, sumado a ser oriunda del conurbano, "me formó y me dio una mirada distinta y más empática con todo el contexto que me rodea".

Al hablar sobre el contexto actual, la directora señala que "se vienen tiempos muy difíciles" porque "tenemos un Estado nacional que apunta a un Estado sin compromiso social, sin empatía, sin políticas inclusivas, sin salud y sin educación pública, que vuelve muy difícil la vida de nuestros ciudadanos". Sin embargo, como contraposición, advierte que "hay un Estado provincial y un municipio que apuestan a lo contrario, y eso se traduce en una salud pública fortalecida y de calidad".

Yankowyez remarca que encabezar la dirección de un hospital como el Evita de Lanús "es un gran desafío", porque es un cargo que "requiere muchísima dedicación y una responsabilidad enorme". Sin embargo, el del directorio es un equipo "heterogéneo" que está compuesto por el intensivista Rodrigo Corral, el cardiólogo Rodrigo Luna, la licenciada en trabajo social Gabriela Delli Carpini, la licenciada en enfermería Claudia Pirroni, el traumatólogo Mauro Díaz y la arquitecta María Laura Pérez Diez, y para la directora "eso es clave".

"Las distintas formaciones de cada uno hace que podamos abarcar un montón de problemáticas que existen en el hospital, que de todos modos tuvo cosas a favor durante los últimos años, a pesar de atravesar una pandemia", dice la directora, y sentencia: "El Estado provincial hizo muchísimas cosas, pero falta, y el equipo que tenemos nos permitirá gestionar en pos de ver al Evita brillar".