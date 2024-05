La ex presidenta Cristina Kirchner inaugurará el martes, en un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, el Salón las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria. Junto a invitadas especiales, Cristina Kirchner abrirá la muestra, que se podrá visitar desde el próximo miércoles.

En el salón serán homenajeadas Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

La ex presidenta inauguró en 2009 el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario en 2009. Fue una decisión simbólica imponente: hasta ese entonces ese área no tenía nombre y se conocía como "Sala de Estado de Situación". Era utilizado para reuniones, incluso, del dictador Jorge Rafael Videla. Por decisión de la entonces presidenta Cristina Kirchner se rebautizó y a utilizarse para actos y anuncios hasta el 8 de marzo de este año, cuando en el Día Internacional de la Mujer el gobierno de Milei decidió cambiar de nombre en el cual ubicó los cuadros de José de San Martín, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca, y Carlos Saúl Menem, entre otros. No incluyeron ninguna mujer.