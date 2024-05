Los gremios Amsafé y ATE delegación Rosario montaron ayer una carpa en las puertas de la obra social Iapos, en Rioja al 2051, para exigir que se normalicen las prestaciones, dado que hay varios centros de salud que no están atendiendo a los afiliados. El secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, denunció: “Nos robaron la posibilidad del acceso a la salud con este corte de Iapos. No recuerdo tres semanas de corte de la obra social como tenemos ahora”.

Por su parte una jubilada de Amsafé, Inés Martin apuntó: “Estamos tremendamente angustiados. El gobierno de Santa Fe está muy emparentado con las políticas del Gobierno nacional y ajusta. Es mentira que no hay plata. Queremos tener la obra social, que sea nuestra, que la dirijan compañeros nuestros, jubilados y activos”.

En tanto la titular de ATE Rosario, Lorena Almirón, expresó: “La salud es un derecho, no un negocio, y los trabajadores lo estamos defendiendo. También defendemos el derecho a la representación en el directorio de Iapos, que actualmente solo está compuesto por el Ejecutivo. No tenemos acceso a los números, no sabemos si hay déficit. También reclamamos que mejoren las prestaciones, que hoy están suspendidas y en algunos lugares no te atienden, se cortan tratamientos y hay compañeros que no tienen acceso a la medicación”.

La dirigente gremial cuestionó que la administración de Iapos haya pasado del Ministerio de Salud al de Economía, y aseguró que “la provincia tiene que generar los recursos para resolver la situación” de las prestaciones.

“Tanto trabajadores y trabajadoras activos, jubilados, de la obra social, nos preguntamos: : ¿quién se ocupa de nuestra salud actualmente en la provincia de Santa Fe? ¿Se va a ocupar el ministro de Economía que nos está tratando como delincuentes y nos amedrenta, nos hostiga con descuentos por realizar medidas? La verdad es que no entendemos por qué esta dilatación en la resolución de algo que debería ser una cuestión central para el gobierno y no está siendo de esa manera”, expresó la secretaria general de ATE Rosario.

Las entidades exigieron la representación de las trabajadoras y trabajadores estatales provinciales en la mesa de IAPOS. “No sabemos los números, no sabemos si hay déficit. En un principio nos dijeron que había una deuda y después esa deuda no era tal, era un reclamo de aumento, entonces, ¿qué pasa?”, interrogó la referenta estatal. También denunció que no hubo respuestas concretas al planteo realizado en la Defensoría del Pueblo.

Los manifestantes también advirtieron que en la pelea con los sanatorios, se puede ir la vida: “tenemos compañeras que están con tratamientos oncológicos, estamos resolviendo caso por caso, no debería ser de esa manera particular la resolución, sino de una manera integral. Está cortado el servicio hace tres semanas y sin ningún tipo de respuesta de parte del gobierno siendo su responsabilidad”.