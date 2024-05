Central no pudo hacerse cargo del compromiso que afrontó anoche ante Atletico Mineiro y reduce al mínimo sus posibilidades de pasar a la segunda ronda de Copa Libertadores. Sin rebeldía, el equipo de Miguel Russo se vio superado en casi toda la noche por el rival y sufrió una derrota que lo dejó en la tercera posición del grupo. Central no tuvo argumentos colectivos ni indivuales para quebrar el dominio que hizo a gusto del juego el equipo de Belo Horizonte.

Atlético Mineiro se impuso en todos los aspectos del juego. Se movió con la pelota y forzó a Central a defender casi desde el primer minuto. El equipo brasileño tuvo aptitudes para jugar rápido el balón y obligó a Broun a períodicas intervenciones. Paulinho, en dos oportunidades, exigió al uno canaya en buenas atajadas. Hulk estrelló un tiro libre en el travesaño y Scarpa lo perdió con remate desaviado al aparecer por derecha.

La línea del fondo de Atlético Mineiro jugó más cerca del mediocampo que de su área. Esta disposición táctica reflejó la supremacía que la visita hizo del juego. Central no encontró respiro en Malcorra y menos en Gómez. El canaya aceptó que no podía contrarrestar el juego de Mineiro y asumió que sus chances podían estar de contragolpe. Aunque Campaz no logró sorprender en ninguna corrida. Central no sufrió goles y fue lo mejor que le pasó en la primera parte.

Campaz no logró sorprender a los brasileros con sus corridas

En el complemento el canaya logró disputarle la pelota a Mineiro con el despliegue de Módica para pelear por todas las pelotas. Pero no fue suficiente para genear una ocasión de gol. Una jugada ofensiva para el equipo de Russo era tener un corner a favor o un tiro libre. Eso era todo. Por eso el primer remate al arco, y único, llegó a los 15 minutos, con zurdazo desviado al primer palo de Campaz. La corrida del colombiano nació en un pase vertical de Módica pero se frenó antes de pisar el área chica.

Luego del primer cuarto de hora la visita recuperó su predominio en el juego a pesar de que ya no dispuso de la misma facilidad para encontrar remates al arco de Broun. Russo dejó en cancha a Módica casi todo el partido porque fue el mejor del canaya. Y buscó la reacción del equipo con los ingresos de Lovera y Giaccone. Pero Central nunca pudo hacer lo que se propuso. Por rendimiento, el empate no era un mal resultado. Incluso porque Atlético Mineiro mostró señales de cansancio en el segundo tiempo. Pero su intentos por jugar siempre con la pelota lo llevó a la victoria en los minutos finales. Paulinho combinó pases en carrera al área canaya y solo tuvo que hacer un toque cruzado al segundo palo cuando recibió el centro atrás. La derrota de Central fue consecuencia de su actuación. El canaya asumió un papel secundario, lejos de cualquier protagonismo y así se aleja el sueño pensar en los octavos de final.

0 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Sandez

O’Connor

Ortiz

Gómez

Campaz

Malcorra

Módica

DT: Miguel Russo

1 Atlético Mineiro

Everson

Saravia

Battaglia

Fuchs

Arana

Scarpa

Octavio

Franco

Zaracho

Paulinho

Hulk

DT: Gabriel Milito

Gol: ST: 42m Paulinho (AM)

Cambios: ST: 19m Alisson y Gomes por Scarpa y Zaracho (AM), 22m Ibarra por O'Connor (C), 26m Vargas por Hulk (AM), 27m Coronel, Lovera y Giaccone por Martínez, Campaz y Gómez (C) y 43m Cervera por Módica (C) y 44m Pedrinho por Paulinho (AM).

Arbitro: Piero Maza (Chile)

Cancha: Central (sin público)