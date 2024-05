El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, firmó una presentación a partir mediante un medida cautelar reclama por los montos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte que la Nación decidió recortar a comienzos de este año. "Esperamos que la Justicia nos haga lugar, porque la presentamos con la convicción de que es una demanda viable", dice a Buenos AIres/12 y agrega: "Esto también es un hecho político y un llamado para todos los intendentes, porque debemos hacernos escuchar y tenemos que levantar esas banderas que protejan a nuestros vecinos, porque este Gobierno nacional nos deja totalmente desamparados ante sus demandas."

El Fondo Compensador del Transporte para el interior, un mecanismo de transferencias mediante el cual el Estado nacional subsidiaba a las provincias el transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, fue paralizado en el marco del recorte general definido por el plan económico que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El intendente de Villa Gesell explica a este diario que la medida "afecta a las dos partes", que son el municipio y los usuarios, y detalla: "Contamos con un transporte local que debemos solventarlo por la quita del fondo compensador, entonces para mantener el servicio hubo que aumentar la tarifa y la municipalidad tuvo que poner dinero que no estaba previsto y que no tenía presupuestado, con el fin de sostenerlo y que la empresa no se vaya".

Barrera retoma la idea de que su denuncia es un mensaje para el resto de los jefes distritales cuando destaca que "si se presenta una quizás pasa desapercibido, pero si se presentan cientos de demandas como la nuestra, el reclamo va a tomar otro color".

"Llegó el momento de hacernos escuchar y contar la situación en la que estamos, porque cuando al vecino le falta un remedio o una prótesis no lo va a buscar a Milei, nos viene a pedir a nosotros los intendentes", subraya.

También argumenta que las acciones que él propone está fomentado por demás problemáticas, ya que el del fondo compensador del interior "no es ni por cerca el único inconveniente que tenemos". Y enumera: "Sacaron el Fondo Compensador del Transporte, pero también quitaron el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que afecta a la Provincia y por lo tanto a los municipios en la seguridad, la compra de patrulleros y demás. Tampoco mantuvieron el Fondo de Integración Socio Urbana, medida que no nos permite realizar mejoras en los barrios. En educación sacaron el Fondo de Incentivo Docente, se cae la coparticipación y el PAMI funciona muy mal, entre otras cosas".

"Somos nosotros los intendentes quienes tenemos que recibir a nuestros vecinos para darles respuestas con medicamentos", remarca Barrera, que destaca que a la situación descripta se le suma que "el presupuesto quedó desactualizado, porque lo calculamos el año pasado y con un dolar que ahora sale el doble".

En el maeo general de las complicaciones, suma "una inflación que hoy ronda el 90 por ciento y un descenso en la recaudación de las tazas municipales". En ese contexto, para el intendente, "el Gobierno nacional desengancha a Nación y deja a la Provincia y los municipios a merced de lo que puedan hacer".

"A Milei no le interesan los argentinos"

Al ser consultado sobre les medidas del Presidente de la Nación, el intendente de Villa Gesell asegura que "a Milei no le interesan los argentinos". Dice que el Presidente "no está cumpliendo la demanda de la Constitución Nacional, el preámbulo y el bienestar general", y recuerda que es algo que "el propio Milei lo dice abiertamente". "Asegura que el Estado es criminal, pero él es el jefe del Estado, el artículo 99 inciso 1 lo marca de manera textual pero él no cree en eso", describe.

Respecto a la discusión en el Congreso de la Nación, afirma que el Presidente lleva adelante una propuesta que, en vez de llamarse ley ómnibus "debería llamarse ley limusina, porque sirve para que se suban cuatro o cinco ricos, los demás van todos a pata y cada vez peor".

Si bien resalta que las problemáticas que se presentan "le corresponden al Gobierno nacional", Barrera señala que la impronta del municipio que él conduce "es la de dar la cara y tratar, de alguna u otra manera, de llevar soluciones". Dice que hay momentos donde "esa demanda que nos plantean no se satisface en su totalidad", pero asegura que, mientra pueda sostener el esquema de gestión que se propuso en la campaña electoral, lo seguirá haciendo.

"Somos un municipio humanista que pone como prioridad al vecino y al ser humano", dice, y agrega: "Uno puede anhelar grandes cambios, pero nos interesa que nuestros vecinos puedan superar esta crisis que cada día es mas profunda y vivir de la mejor manera posible".

Barrera no es optimista al hablar del futuro porque asegura que día a día ve como se agudiza una situación que define como "crítica". Respalda su análisis con los datos de la última temporada de verano, donde la ocupación mantuvo sus niveles, pero el consumo se vio "completamente desplomado".

Y describe: "Nuestros destinos no tienen un sólo peso, el que trabajaba con horas extras y de lunes a lunes no hizo la diferencia económica de otras temporadas, al contrario, hoy tenemos trabajadores pidiendo cajas de alimentos porque no llegan a fin de mes".

"El panorama empeora porque no hay índices de recuperación, nuestra principal actividad económica en toda la costa atlántica que es el turismo, que salvo por localidades muy puntuales, ha decaído mucho", remarca el intendente costero, que sostiene que "hoy la gente piensa en subsistir y llegar a fin de mes y nadie piensa en tomarse un fin de semana, porque si lo hacen, el costo es enorme por el combustible, el peaje, el alojamiento, y la cena".

También cita el ejemplo de la construcción, "otra de nuestras principales actividades que también está en crisis". "Los materiales aumentaron sobremanera, el inversor no se decide a invertir, y es imposible comprar una bolsa de cemento o una varilla de hierro, estamos complicados", afirma.

El rol de Kicillof

En el panorama que describe, Barrera encuadra al rol del Gobierno provincial como "trascendental". Dice que Kicillof es "un gobernador de territorio que da respuestas con lo que tiene a mano", y cita ejemplos en Villa Gesell, donde el Estado está "pronto a inaugurar un centro de salud, presentó la Casa de la Provincia, está asfaltando, terminando vestuarios en la cancha de hockey municipal, y sosteniendo la obra de la ruta 11, que es la autovía que une Villa Gesell con Mar Chiquita mediante una obra de 72 kilómetros".

"Kicillof sabe lo que está pasando a nivel nacional y le hace frente como el principal opositor a pesar del sinfín de dificultades que enfrenta", dice Barrera, que cita al gobernador bonaerense cuando asegura que "el Gobierno nacional en vez de privatizar estatiza, porque los hospitales y las escuelas públicas cada vez tienen más demanda".

El intendente de Villa Gesell mira el mapa político y subraya que Kicillof "es, por cuestión natural, el principal opositor a este Gobierno". "Los tiempos acomodarán, pero hay que cuidarlo porque el único bastión que queda contra el neoliberalismo es él y la Provincia de Buenos Aires", dice Barrera, y sentencia: "Si llega a tener dificultades la problemática crecerá, por eso hay que apuntalarlo, cuidarlo y acompañarlo, porque es el único opositor fuerte que tiene este Gobierno".