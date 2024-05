La Gendarmería Nacional informó que encontró a 28 víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en una finca de Mendoza. Las personas asistidas son oriundas de Pichanal, municipio del departamento Orán y, según se pudo conocer por medios de esa ciudad, algunos son integrantes de la Comunidad Misión San Francisco, con población mayoritaria de los pueblos Ava Guaraní, y Wichí en menor medida.

“Al ingresar al primer domicilio, una finca ubicada en la localidad de Corralito (departamento Guaymallén), con asistencia de profesionales del Programa de Rescate y Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se constató la presencia de 24 personas en el lugar, uno de ellos menor de 17 años edad, que residían en condiciones de habitabilidad con alto índice de vulnerabilidad”, indica el comunicado de Gendarmería.

En un segundo inmueble se encontró a otros dos trabajadores “observándose a su vez a un niño de 3 años al cuidado de su tío de 16 años, que habitaban en una situación precaria”.

“Yo recuerdo haber ido de niñera a los 15 años con mis patrones que salían a trabajar a la finca para la cosecha de ajo”, dijo una de las mujeres consultadas por Salta/12 para conocer la dinámica de la llegada de las personas de Pichanal a estas fincas “que también pueden ser en La Rioja”, contó.

La mujer afirmó que quienes van a Mendoza lo hacen porque algún conocido de allá los convoca “y tienen que tener donde ir a quedarse o pagar el alquiler. Se trabaja toda la semana y los domingos es para comprar mercadería”, contó.

En otros casos “hay quienes vienen a buscar” trabajadores cosecheros a las fincas salteñas, donde también se han dado casos de vulneración de derechos, en más de una ocasión que trabajadores de limpieza de grandes desmontes vivían en carpas hechas de nylon en donde también había niños descalzos. “Eso sigue siendo así”, dijeron las personas consultadas para esta nota.

En esa realidad quienes vienen a buscar trabajadores prometen una situación mejor y “les consiguen el pasaje”. Alquilan colectivos y les indican el horario y lugar donde los buscarán para viajar y les dicen que solo lleven la ropa. “Alguna gente no está muy al tanto de lo que es la trata, la que sí sabe dice que no, y otras acceden y se van porque no conocen o quieren salir de la situación de vulnerabilidad” en la que viven.

Nacido al influjo del ferrocarril, Pichanal es un pueblo con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La simple observación muestra la pobreza reinante. Aunque su ubicación en el cruce de las rutas nacionales 34 y 50, y la ruta provincial 5, le confiere gran movimiento económico, gran parte de sus habitantes no participan de esos beneficios.

El ejido urbano está rodeado de fincas que cultivan hortícolas, y frutas de exportación. Esa es la principal fuente de trabajo, aunque suele ser mal paga y sin registración.

“Acá no hay industria y solo queda para trabajar las fincas, el frigorífico o el Ingenio” El Tabacal, ubicado en Hipólito Yrigoyen, contigua a Pichanal, contó la vocera.

El operativo en Guaymallén fue llevado a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” con apoyo del Escuadrón 64 “Mendoza” de Gendarmería Nacional.

Tras judicializar una denuncia recibida el pasado jueves en la Unidad de Investigaciones, se hicieron las pesquisas de acuerdo a la Ley de Trata de Personas y una vez concluidas, la Justicia Federal de Mendoza libró dos órdenes de allanamientos. También se hallaron plantas de marihuana, un arma y munición calibre 16, además de dispositivos móviles, y documentación considerada de interés para la causa.

Un femicidio sin resolver

Este caso de la trata recordó en Pichanal al femicidio de Marlene Quiroga, de 30 años de edad, y madre de 2 niñas de 11 y 6 años y de un niño de 9. Marlene era parte de la Comunidad Misión San Francisco. A fines de noviembre de 2023 migró a San Carlos, Mendoza, para realizar trabajo rural de temporada en plantaciones de ajo, pero a los pocos días, el 3 de diciembre, fue encontrada sin vida en un canal de riego.



Desde el primer momento su familia buscó respuestas. Al principio fueron detenidos dos varones vinculados a Marlene, pero ante la falta de pruebas quedaron en libertad. En aquel momento la causa estaba en manos del fiscal mendocino Facundo Garnica.

Ante la falta de información las hermanas de Marlene decidieron contratar un abogado. Eva Quiroga, una de las hermanas, contó a Salta/12 que este letrado tampoco les dio información. “Y en marzo el fiscal nos dijo que él no puede darnos información y que nos tenemos que remitir al abogado”, lamentó.

Eva afirmó que Marlene se fue a trabajar a San Carlos porque “le mandaron el pasaje”. “Mi mamá nunca nos dejaba salir de la casa. Nos decía que hagamos cosas para vender pero que no nos vayamos. Pero falleció mi mamá y pese a que no la dejábamos ir, a ella le llegó el pasaje y dijo que se iba para hacerle un lindo cumpleaños a su hijita”, relató.

La primera semana Marlene mandó plata para sus hijos. Pero a los dos días "dejaba en visto” sus mensajes. Solo después se enteraron que había sido asesinada y su cuerpo hallado en un canal.

“No queremos que esto quede en la nada. No tenemos plata para poder buscar un abogado y queremos que alguien nos ayude”, solicitó Eva. Marlene era la penúltima de siete hermanas.

Eva sostuvo que por el momento solo tuvieron la colaboración de un colectivo de mujeres, y no hubo ninguna asistencia del estado salteño.