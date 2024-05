A casi un mes del trágico accidente en La Plata por Felicitas Alvite, un informe reveló que al momento de atropellar y matar a un motociclista con el auto, la joven conocida en TikTok como "La Toretto" manejaba a una velocidad superior a la del límite establecido.

Así se confirmó a través de un informe accidentológico, mediante el cual se estableció que la mujer de 20 años pasó en rojo cuatro semáforos antes de embestir a Walter Armand, quien falleció horas más tarde en un nosocomio de Gonnet.

Además, el mismo informe certificó que Alvite circulaba a un promedio de 73 kilómetros, cuando el límite en las avenidas es de 60, y que en la zona no había cámaras de vigilancia. Este peritaje complica la situación procesal de la joven.

Por el momento el fiscal Fernando Padován la imputó por "homicidio simple con dolo eventual", delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, aunque sus abogados solicitaron la excarcelación.

En principio se había caratulado la causa como "homicidio culposo", es decir, sin intención de matar. Sin embargo, tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208.

De acuerdo con las imágenes, Alvite, a bordo de un Volkswagen Gol, cruzó un semáforo en rojo y atropelló al motociclista, quien tenía derecho de paso, y murió horas después en el Hospital San Roque, de Gonnet.

La joven había negado en su declaración que estuviera corriendo una picada, y afirmó que estaba siguiendo a una amiga para volver a City Bell ya que no conocía el camino de retorno desde La Plata.

Los hechos

La noche del 12 de abril, Alvite se encontraba manejando un VW Gol Trend a gran velocidad por las calles del centro de La Plata y se pasó de largo un semáforo rojo de la esquina de Avenida 13 y 53, por la que venía un motociclista identificado como Rubén Walter Armand, que estaba cruzando bien.

Luego del choque cuyo impacto terminó con la vida del hombre de 36 años, "La Toretto" se dio a la fuga. Días después, el caso tomó relevancia en los medios, no solo por el registro de la cámara de seguridad de la Municipalidad platense que muestra el momento del siniestro, sino por las declaraciones polémicas que hizo la joven en un video que subió a sus redes sociales.

Vía TikTok, Alvite hizo una comparación con el personaje de la película Rápidos y Furiosos "Toretto", interpretado por Vin Diesel. Allí, la detenida bromeaba: "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la 'Toretto'".



La versión de los abogados

De acuerdo con las declaraciones de Gliemmo, al momento del choque la joven seguía al auto de una conductora que vive en City Bell y le indicaba cómo salir de La Plata y en ese camino “no vio el semáforo en rojo”. “La conductora del otro auto es una conocida y ya se presentó para declarar como testigo”, aseguró.

En esa línea, desmintió que su defendida hubiera estado corriendo una picada, una versión que circulaba debido a que ambos autos corrían en paralelo a una velocidad mayor a la máxima.

Gliemmo enfatizó en que la joven no conocía la ciudad y que no usó una aplicación para guiarse “porque no tenía datos en el celular”. Además, señaló que manejaba ese auto “de casualidad”, debido a que el dueño del rodado “había tomado alcohol” y no estaba en condiciones de conducir.

Mediante declaraciones radiales, el letrado afirmó que Alvite "paró, se hizo cargo y llamó a la ambulancia" y aseguró que "no desconoce su accionar pero no tuvo intenciones de matar a nadie". Por otro lado, dio a conocer que "los abogados de la familia damnificada pidieron que sea calificado como homicidio culposo", cuya pena sería de uno a cinco años de cárcel.

Sospechas sobre los peritajes

“Ella obró de forma imprudente, negligente y, si se quiere, de forma temeraria pero no se representó que podía matar a nadie”, dijo el abogado y confirmó que todavía no recibieron el peritaje oficial pero que según las estimaciones la joven manejaba a 90 kilómetros por hora.



Debido a que, durante el procedimiento policial el día del hecho, no se hicieron las pericias de alcoholemia, el fiscal Padován pidió que se investigue a los efectivos que actuaron, quienes, además, tardaron más de 12 horas en avisarle del caso.

El abogado de la joven dijo desconocer por qué no se realizó ese análisis y aseguró que Alvite “está muy angustiada con todo lo que pasó” y lo que ocurrió fue una fatalidad. "Seguramente pasará estos días detenida pero pediremos que espere el proceso en libertad", indicó.