El exjefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores Guillermo Justo Chaves calificó la política exterior del Gobierno nacional como "desordenada y hasta desopilante".

"Los que pensamos en términos tradicionales vemos que el Presidente decide los lineamientos de la política exterior de un país, y actúa en consecuencia. Esta no es la forma de verlo a Milei. Él es un personaje muy especial. Y para interpretar la política exterior de él, hay que hacerlo de dos maneras. En primer lugar, desde la óptica de alguien que no cree en el Estado. Y lo otro es la cuestión personal. Más que manejarse en una lógica de vínculos entre Estados, está pensando en una suerte de diplomacia privada. Él prioriza cuestiones que tienen que ver con la validación personal", señaló Chaves en diálogo con AM750.

En esa línea, aseguró que Milei está intentando posicionarse como un referente de un espacio global. "Acá muchos analistas lo ven como un outsider o como alguien que viene de afuera, pero en el mundo ya lo han ubicado en ese lugar de la derecha global, con características bastante peligrosas y un sesgo bastante antidemocrático. No me canso de decirlo: Milei gobierna con un amigo invisible, que es Conan, y un enemigo invisible, el comunismo", agregó el diplomático en Branca de vuelta.

Dentro de esta lógica de enemigos invisibles, plantea Chaves, se inscribe la adhesión "incondicional" del Presidente a Estados Unidos e Israel. "Esto lo hace salir de la idea de multilateralismo y entra en la existencia de un mundo que no es más bipolar, es un mundo único. El voto en la ONU en contra de Palestina puede tener consecuencias en la causa Malvinas, por ejemplo, que para él es un tema menor. Son varias cosas que hacen que la política exterior de Milei sea desordenada y hasta desopilante", enfatizó el exfuncionario de la Cancillería argentina entre 2019 y 2021.

Además, Chaves se refirió a los viajes que el Presidente llevó a cabo en estos cinco meses y medio de gestión. "A Milei lo ven como una herramienta para utilizar. En el caso de Elon Musk, (Milei) visita a su ídolo como una suerte de diplomacia privada. Él no hace viajes de Estado, son todos viajes privados", aclaró.

"Él no va con agenda de Estado, y en realidad uno no puede ir a otro país cuando quiere y que lo reciba el Presidente. Las giras se organizan, hay una agenda de trabajo. En este caso, Milei va a Estados Unidos a recibir un premio de una organización judía no demasiado conocida y se junta con Musk, su gran ídolo, que está en una estrategia de seducir a la derecha global para hacer sus negocios. ¿Qué es lo que buscan estos megaempresarios que han superado la frontera de las naciones? La ganancia, no el beneficio de ningún sector en especial ni de ningún país en particular", afirmó.



Por último, sintetizó: "Se han dejado de lado los ejes de la política exterior argentina, entre los que estaba el multilateralismo, es decir las cuestiones que se resuelven en el marco del orden jurídico internacional, como en la ONU".