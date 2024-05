"Estoy aquí hoy para defender al instituto y al cine argentino en general de un ataque malintencionado y falaz avalado y promovido desde el mismo gobierno", declaró Mariano Llinás, respetado director y guionista, durante su intervención en el plenario de comisiones en el Senado en relación a la discusión de la Ley Bases. Llinás enfatizó la importancia de no desfinanciar al cine, ya que esto no solo no beneficia al Estado nacional, sino que también podría conducir al declive del sector.

En su intervención, el productor y guionista que forma parte del grupo de cineastas El Pampero Cine, criticó la posible desaparición del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y señaló que la reducción del financiamiento no soluciona los problemas económicos del país.

"Estamos aquí para defender un principio evidente: no es lo mismo tener diferencias con una institución que permitir su aniquilación", afirmó el director, y añadió: "Eso es lo que está en debate: no la reforma del Incaa, que muchos apoyamos y reclamamos, sino su virtual y progresiva desaparición. Es a esa muestra de barbarie a la que hoy, desde mi lugar de cineasta independiente, me veo en la obligación de oponerme", apuntó.

En la misma línea, el director sostuvo que las acusaciones de financiamiento irregular son infundadas y que los fondos asignados al cine son específicos y no podrían ser utilizados en otros ámbitos.



Llinás resaltó que las propuestas legislativas actuales no promueven las reformas necesarias para el cine argentino y pueden llevar a su desprotección. "No se trata de ahorrar dinero, sino de proteger lo que aún nos enorgullece", enfatizó.

El director instó a los legisladores a no ser cómplices de la destrucción del cine argentino y recordó la importancia de tomar decisiones responsables. "Esta es su oportunidad para salvar al cine argentino. Quizás sea la última", concluyó.

