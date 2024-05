El plan de federalización de Axel Kicillof sumó un importante paso este miércoles con el encuentro que, en Rawson, el gobernador bonaerense protagonizó junto a su par chubutense, Ignacio “Nacho” Torres. “El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy está incumpliendo sus obligaciones, es también fortalecer la cooperación entre todas las provincias para garantizar los derechos de los argentinos y las argentinas”, dijo el mandatario provincial al estampar la firma de un acuerdo a partir del cual Buenos Aires cederá en comodato 15 ambulancia al Gobierno de Chubut y pondrá a disposición otros recursos para colaborar con la gestión sanitaria de la administración de Torres.

Ante un situación "crítica" debido a la caída de los recursos nacionales que se enviaban a los gobiernos provinciales, las ambulancias de alta complejidad que estarán a disposición de la cartera que comanda Sergio Whisky dan cuenta de la voluntad provincial de ofrecer su colaboración con sus pares que ya se había expresado en otros gestos concretos, como es el caso del radical Maximiliano Pullaro, al frente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Con Pullaro la relación es más que fluida, al igual que con otros mandatarios que exceden el espectro peronista en el que el oficialismo suele ubicar a Kicillof. Meses atrás, el Gobierno bonaerense envió a Santa Fe 80 móviles y medios logísticos, y puso a disposición personal policial especializado para la lucha contra el narcotráfico.

Las ambulancias que forman parte del acuerdo en el que también le puso la firma el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, serán devueltas a Buenos Aires luego de ser utilizadas para fortalecer los sistemas sanitarios de algunas de las ciudades más importantes de Chubut, como Rawson, Trelew, Puerto Madryn, José de San Martín, Las Plumas, Epuyén, Camarones, Lago Puelo, Sarmiento, Gaiman, Tecka, Dolavon, Río Senguer, Gastre, y Garayalde.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos una organización que nos permite colaborar y ser solidarios sin afectar nuestra planificación y capacidad de respuesta”, subrayó Kreplak. “Es un paso en el sentido de un mayor federalismo: podemos ser de partidos políticos distintos, pero tenemos una búsqueda común que es la de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo”, agregó el ministro que llegó a Rawson integrando la comitiva a la que también se sumaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura, Gabriel Katopodis; así como el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.



“Gobernar es darle respuestas a la ciudadanía, y cómo no nos vamos a poner de acuerdo cuando hablamos de salud”, dijo Torres, que agradeció a Kicillof y aseguró que “lo más importante de la política es ver resultados tangibles”.

“Independientemente de los colores políticos de quienes coyunturalmente tenemos la responsabilidad de gobernar, somos las provincias las que nos hacemos cargo y llevamos respuestas a los 45 millones de argentinos”, aseguró el mandatario del PRO que pidió trabajar “espalda con espalda”, poniendo por delante los intereses de la gente”.

La cuestión federal

Previo a la conferencia que oficializó el acuerdo, Kicillof y Torres mantuvieron una reunión en la que se avanzó sobre algunos puntos que luego se pusieron en común en la Casa de Gobierno chubutense. Allí, ambos mandatarios hablaron de la importancia de la cuestión federal que se pone en debate desde las políticas impulsadas por la gestión nacional. Aseguraron que la llegada de las ambulancias es sólo el primer paso de otros trabajos en conjunto que se podrían ejecutar a partir de la coordinación entre ambas administraciones.

“Cada vez que podamos resolverle un problema a un ciudadano, independientemente de en qué provincia viva, vamos a estar todos juntos para garantizar derechos y llevarle soluciones a nuestra gente”, detalló Torres. Agregando que “esta Argentina no resiste una frustración más, y es por eso que éste va a ser el primero de muchos acuerdos que vamos a seguir firmando para darles soluciones a nuestra ciudadanía”.

“El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones, también es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país”, explicó Kicillof durante el acto, y añadió: “Si Chubut puede valerse de recursos que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar, entonces no importa a qué partidos políticos pertenecemos, sino cómo garantizamos la salud y los derechos de todos los argentinos y las argentinas”.

Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó que “éste es un gesto muy importante, ya que estamos demostrando que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria entre las provincias argentinas”. “Somos un pueblo que tiene una misma historia y un objetivo común: sacar adelante a nuestro país”, concluyó.

En el marco de su visita a la provincia de Chubut, el gobernador Axel Kicillof mantuvo reuniones este miércoles con dirigentes sindicales y referentes en la sede del Partido Justicialista de Rawson y la Asociación Obrera Textil de Trelew.

El gesto sirve también como un convite con el que buscan contagiar a representantes de otras provincias y otros colores políticos. Formado en el PRO y referenciado directamente con Mauricio Macri, Torres había sido blanco de los ataques de Milei a comienzos de este año. La gestión libertaria retaceaba los fondos correspondientes a la coparticipación y el chubutense amenazó con cortar el suministro de petróleo en lo que desató la primera gran crisis de La Libertad Avanza con el sector político que el Presidente considera como uno de sus principales aliados.

Las aguas bajaron calmas luego de la mediación de los popes amarillos, pero la relación se mantuvo tirante, lo que llevó a Torres a convertirse en uno de los principales impulsores de la organización de un bloque patagónico creado para defender los intereses de la región ante las políticas nacionales. De hecho, desde el sur del país ya anticiparon que acompañarán la Ley Bases en general aunque se diferenciarán en algunos puntos, entre ellos en la vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, una de las claves de la reforma fiscal libertaria.

“Quiero una Argentina justa donde la salud, la educación, lleguen al pueblo y una argentina federal tiene que surgir de una matriz fiscal que sea federal”, dijo Torres.

El mensaje político

A diez días de la eventual firma del Pacto de Mayo, adonde Kicillof no fue invitado por decisión del armado libertario, la reunión de Chubut descubrió también la predisposición a los encuentros interprovinciales que ambos gobernadores dieron por hecho oteando un horizonte en el que no reina una gran expectativa respecto a un cambio de rumbo en el Gobierno nacional.

“Independientemente de los colores políticos de quienes coyunturalmente tenemos la responsabilidad de gobernar, somos las provincias las que nos hacemos cargo y llevamos respuestas a los 45 millones de argentinos”, aseguró Torres y dijo que “el único mensaje político de hoy es que hay una jubilada que vive en una comuna de la meseta, que tiene que hacer 200 km para dializarse una vez por semana, y que partir de este convenio va a poder contar con una ambulancia que la traslade al hospital más cercano para recibir así una atención sanitaria de calidad”.

“Esto es una muestra de que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria para sacar adelante a nuestro país”, aseguró Kicillof que, este miércoles puso un nuevo ladrillo en la construcción de un fuerte de resistencia en la que intentará sumar cada vez a más gobernadores.