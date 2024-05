Carlos Herrera tiene 47 años. Desde los 23 trabaja en el supermercado que hoy lleva el nombre de ChangoMás (exWalmart). El martes, como todos los días, llegó a su puesto en el depósito, cuando a los 40 minutos recibió un llamado que dio un giro en su vida: por la caída dramática en las ventas le anunciaban que sería despedido junto a otros cuatro compañeros de la sucursal.



Entrevistado por la 750, Herrera se expresa, todavía, atónito por lo ocurrido. “Me puse mal. Es una incertidumbre muy grande lo que se vive”, dice, a la vez que respira un poco al pensar que, al menos, tendrá la ayuda de sus hermanos y su padre, con quienes vive.

“Yo hace 24 años que trabajo acá. La sorpresa que me llevé, igual que mis compañeros, es que no tengo faltas, cumplo con el horario y soy cero conflictivo. No había ningún problema ni con los gerentes ni con los compañeros. No sé qué habrá pasado. Pero se rumoreaba que iban a sacar personas con mucho ausentismo”, señaló.



Y este no es el único rumor que circulaba por las góndolas del supermercado: los despidos masivos en otras sucursales –ya son más de 150 en diversas sedes– fueron generando la expectativa de que estaban al caer otras decenas y decenas de telegramas.

Viendo las caídas en el consumo, además, Herrera, trabajador y consumidor del supermercado, se imaginaba que esto podría pasar. “Cuando arrancó el Gobierno nos dábamos cuenta de que las ventas cayeron muy bruscamente. Los clientes que venían a comprar se daban cuenta de que todo aumentaba todos los días”. “(Hace meses) las subas eran todos los días. Es impresionante. Ahora venía aflojando un poquito. Por ahí se levantaba la venta mayorista”.

También reconoció que esta caída dramática en el consumo, con despidos y la ruptura de trayectorias laborales de una vida, no estaba presente en la expectativa que tenían en plena carrera electoral.

“Se hablaba mucho de política. La mayoría votó a Milei. Creían en un cambio. Y por ahí estaban cansados del kirchnerismo. Por ejemplo, yo de política no se nada, pero sí tengo sentido común. Me doy cuenta cómo está la calle. Creía en un cambio positivo. Pero no fue así”, se lamentó.

Y añadió: “Se refleja en cómo está el país. Ahora se sorprendieron con mi situación y la de compañeros. Y bueno, en el laburo siguen creyendo que esto va a resurgir. Pero es la mentalidad de cada uno. Mientras tanto hay despidos y van a seguir sacando gente”.



Los despidos en ChangoMás

"El martes la compañía decidió redefinir la estructura de trabajo en ocho tiendas, en distintos puntos del país. Previo a esta situación, en los últimos meses, se han realizado todos los esfuerzos posibles por relocalizar o reasignar tareas y funciones, garantizando empleabilidad y locación geográfica, de manera de agotar todas las alternativas posibles", dijo Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de Changomás, quien agregó además de que en total los despidos afectan a 152 trabajadores y no a 500, como trascendió.

Además, aclaró que no habrá más despidos, aunque los trabajadores temen que la ola de cesantías se agudice en las próximas semanas, al calor de la crisis y la brutal caída del consumo. Quiroga negó que haya otros 300 despidos adicionales y afirmó: "No pudimos encontrar alternativas posibles, por lo que ofrecimos las mejores condiciones, en línea con lo previsto por la ley y en el marco de un absoluto respeto por las personas".