Los intendentes radicales de la Provincia de Buenos Aires tendrán su tercer encuentro del año este miércoles. El Foro que los agrupa volverá a reunirse, esta vez en General Belgrano. Como se anunció al conformarse esta nueva presidencia colegiada, habrá un momento de debate sobre problemas de gestión, pero también habrá discusión política. La situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el pedido de reunión a Maximiliano Abad, la votación de la Ley Bases y un pedido que empieza a unificar criterios en las intendencias: que haya un solo bloque de diputados radicales en la Legislatura.

“Bloque radical hay uno sólo y eso quedó claro en la reunión que tuvimos con los intendentes: hay un sólo Foro y un sólo bloque”, marcan la cancha desde la vereda abadista de la Cámara de Diputados. “Si los que perdieron y se fueron deciden regresar son bienvenidos, porque 10 a 6 es una mayoría muy clara”, agregan ante la consulta de Buenos Aires/12 sobre una posible unidad.

La referencia númerica es por los diez legisladores con lo que cuenta la bancada abadista y los seis que tiene el manesismo en la Cámara Baja bonaerense.

Por el lado de la bancada que preside Claudio Frangul y responde al diputado nacional Facundo Manes, cuentan que siempre se buscó la unificación, pero que al momento de elegir las autoridades del bloque en diciembre de 2023 “no jugaron bien” y que ahí comenzó el quiebre. Luego, cuando llegó el turno de negociar la Ley Impositiva y el endeudamiento, excluyeron al bloque minoritario de las reuniones con el ministro de Economía, Pablo López, en otro mensaje que enfrió el vínculo.

Incluso, averiguó este medio, hace sólo unos días hubo un intento de parte de gente cercana a Abad, titular del Comité Provincia, de organizar un asado con todos los legisladores e intendentes radicales bonaerenses. Se cayó a pocas horas de consumarse y se pospuso, aparentemente, para junio. A último momento, dos legisladores de peso y absoluta cercanía con Abad "salieron del grupo de WhatsApp del encuentro".

De todas maneras, y a pesar de que perdió la conducción hegemónica del Foro, en las tropas de Abad afirman que el titular del partido en la Provincia mantiene un diálogo permanente con “todos” los intendentes.

Así las cosas, la unidad no se ve con claridad en el horizonte. Se charlará en la mesa porque, como bien ratifica un intendente consultado por este medio, el pedido de los jefes comunales al respecto es “unánime”.

Balance de reuniones

La sede elegida para el encuentro del Foro es el Parque Termal de General Belgrano. Osvaldo Di Nápoli oficiará de anfitrión para que los 27 intendentes se congreguen a partir de las 11 de la mañana y conversen, entre otros temas, sobre el abanico de reuniones que mantuvieron desde la última reunión a fines de marzo en Adolfo Gonzáles Cháves.

De aquellos días a este miércoles, el presidente del Foro, Maximiliano Suescún, comandó un nutrido y diverso grupo de jefes comunales que se encontraron con Axel Kicillof, con Martín Lousteau y con ambas bancadas boinablancas de la Legislatura. No siempre fue el mismo grupo, pero el intendente de Rauch participó de todas.

Aún resta por materializar el mano a mano con Abad. Hasta el momento, el presidente de la UCR bonaerense y senador nacional, cuentan, mantuvo distintas reuniones con uno o dos jefes comunales a lo largo de las últimas semanas. “Es un formato que no va más”, condenaron desde el Foro. Si todo camina sobre ruedas, cuando termine el encuentro en General Belgrano habrá un pedido formal.

No pasará por alto la incertidumbre que genera la posible sanción de la Ley Bases en el Senado. Allí, Abad y Lousteau comparten bancada. Meses atrás, el presidente del partido a nivel nacional rechazó el tratamiento del DNU 70/2023. Abad se abstuvo. “Lo hizo para preservar la relación con Lousteau”, fue la excusa desde el abadismo por aquellos días.

Pero hoy el escenario es distinto. Con un Gobierno nacional que no pudo concretar su mentado Pacto de Mayo producto de la no sanción de la ex ley ómnibus, la expectativa de varios dirigentes provinciales del radicalismo es que se unifique la postura detrás de Lousteau. Esa visión predica que puede haber acompañamiento al proyecto oficialista si sólo se incorporan al texto de la ley el resguardo de las PyMEs, una mejoría en las jubilaciones y un fortalecimiento del presupuesto educativo. Difícil que los libertarios acepten.

Volviendo al punto de las reuniones, los intendentes lograron sentarse tanto con el bloque de Frangul como con el bloque que preside Diego Garciarena que responde a Abad. En ambos encuentros primaron los planteos sobre los problemas presupuestarios que padecen los municipios a la hora de mantener el servicio de salud y el inconcluso conflicto con el IOMA.

En este marco sanitario, habrá que ver si hay tiempo para charlar en este encuentro sobre las iniciativas legislativas de Kicillof que empezaron a ser discutidas en la Legislatura. Se trata de la creación de dos sociedades anónimas con mayoría accionaria estatal: una empresa de emergencias que centralice la información para mejorar la atención y traslados, y un laboratorio provincial para la fabricación de medicamentos.

Por las oficinas radicales de la Cámara de Diputados va ganando espacio la de acompañar. Pero siempre hay “peros”. Principalmente, en lo que respecta al IOMA. “No se puede crear algo nuevo cuando no se soluciona lo que hoy no funciona”, advierten, aunque desde el oficialismo señalan que el avance de los proyectos sanitarios favorecerían directamente al funcionamiento de la obra social provincial.

Los propios intendentes se volvieron un actor de peso en esta ecuación. “Es muy difícil ir a una reunión con el gobernador y no reconozca que el IOMA funciona mal”, apunta uno de los jefes comunales que asistió al encuentro con Kicillof.

A pesar de estas distancias, varios jefes comunales radicales participaron del Consejo de Salud Provincial liderado por el ministro Nicolás Kreplak. Desde allí, emitieron un documento afirmando su compromiso con la salud pública y confluyeron con el gobierno provincial en la idea de conformar una mesa de diálogo para solucionar los conflictos en la materia.

La cuestión de los candidatos propios

La lectura entre muchos intendentes radicales es que el próximo presidente del Comité Provincia debe ser uno de ellos. Incluso van por más: “Un intendente radical debe ser el próximo candidato a gobernador de la UCR en 2027”.

Estas afirmaciones, ya contadas por Buenos Aires/12, van de la mano de una postura que comenzó con el primer encuentro del Foro el 15 de febrero en Tandil y es la búsqueda de autonomía para decidir. Decidir para dentro y tener fuerza para decidir hacia afuera.

Con este panorama se llegó a la reunión con Lousteau en el Senado. El espacio liderado por el senador nacional ya cuenta con una intendenta propia. Se trata de Lucía Gómez que integra Evolución y gobierna Gonzáles Cháves. En aquel encuentro con Lousteau, los planteos de poder constituir y solidificar una identidad propia para el partido fueron puestos sobre la mesa.

El propio Manes ya lo proponía durante el 2023, pero la postura de Abad y el cierre con Patricia Bullrich primó dentro de la UCR. El planteo todavía está vigente ya que el neurocirujano es uno de los dirigentes radicales que desde el minuto cero se paró frente Milei, más allá de que en la última votación de la Ley Bases optó por la abstención y no por el rechazo como sí lo hizo en la primera edición de la ley ómnibus.

El abadismo habla de ser una “oposición reformista”. El manesismo y, aparentemente, el equipo de Lousteau, comulgan con una visión cada vez más antagónica respecto a La Libertad Avanza. De allí se desprende que, en Provincia, los legisladores de Frangul no quieran vincularse con el PRO al que ven cada vez más violeta.

De allí también se desprende que los dos diputados que responden a Evolución, tanto Belén Malaisi como Pablo Domenichini, empiecen a quedar bajo la lupa mientras sigan dentro del bloque de Abad.

A pesar del conglomerado de facciones radicales que transitan la Provincia, todos coinciden en apostar a la unidad. Con todas sus discusiones internas, el Foro resultó un ejemplo. En febrero, se quebró el orden de una presidencia que respondía al Comité Provincia. Desde entonces, Suescún está a la cabeza, secundando por Esteban Reino de Balcarce, que responde a Abad, y Martín Randazzo de General La Madrid, que todavía logra mantener su grado de independencia. Es esa estructura de conducción tambiéon se incorporaron otras dos correligionarias: la mencionada Gómez de Gonzáles Cháves y Sofía Gambier de Pellegrini.

Todos y todas se verán las caras este miércoles cuando el radicalismo con responsabilidades de gobierno en la provincia vuelvan a replantearse su rol en el futuro inmediato del partido centanario.