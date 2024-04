Más de una decena de intendentes radicales viajaron hasta la ciudad de Buenos Aires para reunirse con el titular del Comité nacional, Martín Lousteau. Allí, pusieron sobre la mesa del senador los problemas de gestión de los municipios y plantearon sus diferencias con la modalidad de conducción de Maximiliano Abad en el Comité Provincia.

“Charlamos de la necesidad de construir la identidad del partido en la provincia y de laburar en consensos básicos, donde estemos todos juntos”, detalló uno de los asistentes a Buenos Aires/12.

El equipo de Lousteau le confirmó a este medio que el concepto de “identidad” fue un eje común en las posturas que se expusieron en la reunión. También aseguraron que el titular del Comité nacional no tiene intenciones de tomar partido en una interna provincial y que comulga con la idea de la unidad.

“Pidieron que no se haga más seguidismo y que el radicalismo tenga sus candidatos propios”, dijeron. El dato no es nuevo, porque, tal como viene contando este medio, la agenda de encuentros del Foro de Intendentes para este 2024 trabaja asiduamente sobre este eje, en paralelo a sostener un funcionamiento con “autonomía” por parte del colectivo de intendentes. Una autonomía que, en primera instancia, significó salir de la tutela directa de Abad y construir una conducción colegiada con Maximiliano Suescún, jefe comunal de Rauch, a la cabeza.

Además, la reunión sirvió para avanzar en propuestas como una ley que regule los precios de los medicamentos, tomando las bases de la Ley Oñativia del presidente radical Arturo Illia, tal como se lo mencionaron a Axel Kicillof unas horas antes. La norma implica menguar el efecto del incremento por encima del 2.600 por ciento que tuvieron los medicamentos en la provincia y que detonó los presupuestos municipales de cara a mantener los sistemas de salud locales.

En el mismo plano legislativo, también le solicitaron que, si no se puede rechazar el retorno del Impuesto a las Ganancias, sí se ponga atención en excluir a los médicos de guardia porque, si son alcanzados por el gravamen, optan por no sumar más horas de trabajo “porque pierden más haciendo una guardia que quedándose en su casa”.

El mano a mano con Lousteau

Luego de estar casi tres horas reunidos con Kicillof, alrededor de la mitad de los participantes partieron a la Ciudad a ver a Lousteau. No fueron todos, según supo este medio, porque el encuentro se gestó a último momento y muchos debían volver a sus distritos en el interior bonaerense.

Desde las filas del titular del Comité Nacional, confirmaron que el evento lo motorizó Miguel Ángel Lunghi, jefe comunal de Tandil, quien tiene una fuerte ascendencia sobre sus correligionarios. Quien gobierna el distrito serrano desde 2003, hoy muestra una empatía con Lousteau y el diputado nacional Facundo Manes por haber desarrollado una postura claramente opositora respecto a Javier Milei y su política económica.

Más allá de mostrarse dispuesto a la escucha y a la articulación política para conseguir soluciones nacionales a las desventuras que viven los intendentes, en el equipo de Lousteau descartaron que el legislador tome partido por un sector del radicalismo provincial.

“Se buscará siempre construir una mayoría, porque hoy todos los sectores son una minoría y a nadie le alcanza para liderar”, explicó uno de los principales armadores de Evolución.

La postura no sorprende. Lousteau transita una buena relación con Abad, hoy compañero de bancada, y con quien constituyó el bloque radical mayoritario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con el abadista Diego Garciarena a la cabeza. Lo hizo en diciembre, cuando el manismo prefirió marcar una mayor distancia con el oficialismo provincial y nacional y creó su propia bancada con Claudio Frangul a la cabeza.

De todas maneras, cerca del presidente de la UCR son conscientes del valor de tener una relación más directa con los intendentes. Y buscarán ponerla en valor. “La 125 es una bala que está viva, por lo que tener un vínculo con intendentes del interior de la provincia es muy importante”, reconocieron cerca de Lousteau.

Consultado al respecto, uno de los asistentes le quitó peso a lo sucedido con la resolución que en 2008 llevó a numerosos cortes de ruta. “Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra”, aludió. Y revivió aquel momento: “Me acuerdo que nosotros ayudamos a cortar las rutas, donde estaba (Alfredo) De Angeli, que después se sientan en una banca y se olvidan de todo”.

“La verdad que no sé si está saldado, pero no me parece importante, porque sería seguir pensando que es más importante Lousteau, Alfredo Cornejo, Manes, Gerardo Morales o Abad, y lo que es más importante es el partido”, concluyó.

Por el lado del titular de la UCR en el país no dejaron pasar por alto que “muchos que hablan de la 125 no dicen que Milei mandó como quince 125 al Congreso y todas juntas”.

¿Evolución en la Provincia?

La línea radical que lidera Lousteau hoy cuenta con un representante institucionalizado en la provincia. Se trata de la intendenta de Adolfo Gonzáles Cháves, Lucía Gómez. La dirigente de Evolución, que también mantiene una buena relación con Manes, fue la anfitriona de la segunda reunión del Foro de Intendentes Radicales. Fue la primera donde debutó la nueva conducción que ella también integra.

“Lousteau escucha, pero no va a bajar línea”, señalaron desde Evolución.

La reunión con el presidente del partido centenario, aseguraron varios de los asistentes, no fue más que una respuesta al pedido del Foro para mantener encuentros con los representantes del partido. “Se charló mucho sobre la necesidad de volver a pelear y tener candidatos radicales en los distritos del conurbano y en aquellos municipios que son cabecera en el interior donde el radicalismo siempre tuvo peso como Junín, Pergamino, Bahía Blanca o Mar del Plata”, contaron desde las filas de Lousteau.

Lo que sí primó en el encuentro fue la necesidad de “ser opositores a Milei”. En este sentido, muchos de los intendentes que arribaron a CABA mostraron su descontento con la línea con la que Abad llevó adelante la presidencia del Comité Provincia este último tiempo. Al momento, aseguraron, no respondió al pedido de una reunión con el Foro.

“Maxi llama a dos intendentes, después se reúne con tres, pero el Foro está fuerte”, cuenta un alcalde radical. Y agrega: “No pasa por si está bien o mal, es una modalidad de construcción que ya no va más”.

Este mano a mano de los intendentes radicales bonaerense con Lousteau se da en paralelo al acompañamiento de otro colectivo de históricos dirigentes de la UCR en la provincia encabezados por el ministro del Interior de la Nación Federico Storani y el ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Juan Manuel “Cachi” Casella.

Ambos firmaron una adhesión al voto negativo de Lousteau al tratamiento del DNU en el Senado, cuando fue el único del bloque que optó por esa posición y Abad decidió abstenerse.