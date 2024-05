La periodista Cynthia García salió al cruce de Guadalupe Vázquez y desmintió la fake news que la periodista intentó instalar en su programa radial, al montar un violento show en el que la acusó de cobrar sumas millonarias en supuestas pautas publicitarias durante la pandemia de COVID. "El dato es falso de toda falses", aclaró García en su programa de la 750.



García comenzó señalando una obviedad: por donde se mire, el dato es “falso de toda falsedad”. “Ojalá”, dijo sobre el tema en cuestión, a la vez que dejó en evidencia que fue ella misma la que se comunicó con un periodista del programa para desmentir la información, sobre la que nunca fue consultada, y no le dieron lugar.

“Me dice que eso estaba en la publicación oficial de la Secretaría de Medios. Yo no lo vi. Y si está ahí, no sé por qué es. O es un error o alguien manipuló esta información. No es cierto”, precisó.



Y explicó el recorrido de La García, el sitio que en sus ocho años de existencia nunca dio ganancias. La plataforma se creó en 2016 producto de la necesidad. Ese año, en pleno macrismo, la conductora se quedó en una semana sin ninguno de sus tres trabajos: en Radio Nacional, Radio Continental y la TV Pública.

Sin ninguna indemnización, la búsqueda de trabajo no era sencilla. Explicó García que producto de su paso por el programa 6,7,8 ningún canal la quería contratar por miedo a represalias por parte de la gestión de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, el 26 de enero del 2016, se creó la plataforma de La García. Una plataforma que “siempre tuvo problemas de sustentabilidad”, aunque, aclaro, “nunca de audiencia”.

Las primeras coberturas arrancaron ese mismo año con un celular y el micrófono de un par de auriculares. Y así siguió con coberturas de todo lo que pasaba en la calle. Recién con el cambio de gestión llegaron los primeros ingresos vía pauta publicitaria.

“Cuando empieza el Gobierno de Alberto Fernández empezamos a recibir algunas pautas de Télam. Los montos eran de 50 mil pesos. La García nunca logró sustentabilidad total”, expresó.

Por lo tanto, la conductora fue contundente: “En cuatro años se habrán cobrado alrededor de 2 millones de pesos. Yo le dije a Federico (periodista de Neura). Leo, mi socio de La García web, puso plata muchísimos años para que yo pueda pagar el alquiler. No generamos ganancias, generamos comunicación. Debiera generar ganancias. Es un déficit, no un crédito mío”.

Finalmente, intentó explicar por qué surgieron las críticas, y el foco lo puso en un plan para correr el eje del debate de los serios problemas sociales que están trayendo las políticas de ajuste de Javier Milei.

“Esto ocurrió porque lo que dije en ese momento de quiebre, que es un momento de sensibilidad, motivado por el relato magnífico de la historia personal de Pitu Salvatierra, magnífico por la capacidad de poder poner en palabra lo que pasa cuando alguien duerme en la calle, todos nos emociones”, afirmó.

Y añadió: “¿Cómo no van a poder entender un momento de sensibilidad? En ese momento me da la palabra Pablo y yo atragantada por la angustia lo que digo es lo que todos estamos escuchando: de noche suenan y retumban los tachos de basura de la gente que busca comida en la calle”.

“Y eso lo escuchan todos. Lo escucha también Neura. Ustedes también saben que eso está pasando. Hubo otros momentos de hambre, sí. Hubo pobreza, sí. Y lo dijimos durante ese Gobierno. En ese momento. No ahora. Pero ahora el hambre es una constante. Y afecta no solo a los sectores vulnerables”, finalizó.