El entrenador de la Selección Argentina Sub-23 Javier Mascherano dio detalles sobre la complejidad que implica armar la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París, que tendrá solo a 18 futbolistas, y reveló que tiene en cuenta a Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina de Boca, por lo que podrían estar ausentes en una eventual llave por los 16avos de Copa Sudamericana.

"Nosotros no nos podemos guiar por lo que puede llegar a pasar. Hoy en día, estamos hablando de lo que es la lista final. A partir de lo que sea la lista final, empezaremos a hablar con los clubes. Obviamente, nuestro ideal es tratar de tener la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut mínimo", expresó Mascherano, ganador de dos medallas doradas en los Juegos de Atenas de 2004 y Beijing 2008.



El técnico también señaló que los únicos asegurados para ir a París son los futbolistas provenientes de los clubes argentinos, ya que que los europeos no están obligados a cederlos. "Tendremos que ir adaptándonos a las circunstancias porque, hasta hoy, los clubes no te dicen la fecha exacta en que te van a ceder a los jugadores", dijo Mascherano.

Además, el técnico dio su punto de vista sobre el caso de Nicolás Valentini, quien no podrá ser convocado en caso de no renovar su vínculo con Boca, según la resolución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En tal sentido, indicó que si al momento de cerrar la lista antes de la final de la Copa América, Valentini sigue en conflicto con Boca, no intercederá en el mismo ni ejercerá presión para el jugador sea habilitado.

"Es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz", agregó Mascherano.