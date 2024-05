El presidente del oficialista Partido Nacional de Uruguay (PN), Pablo Iturralde, renunció a su cargo este jueves tras la difusión de unos chats con el exsenador Gustavo Penadés, quien permanece en prisión preventiva por denuncias de abuso sexual infantil, por supuestos beneficios en la Fiscalía. Para los precandidatos presidenciales del Frente Amplio, esta revelación compromete al gobierno de Luis Lacalle Pou. "Estamos ante un nuevo escándalo", dijo Carolina Cosse, precandidata e intendenta de Montevideo. "La renuncia es lo mínimo que se podía esperar ( ...) Habría que seguir investigando", sostuvo Yamandú Orsi, precandidato de la coalición de izquierda.

Iturralde no tuvo alternativa más que dimitir, en medio del escándalo por supuesto tráfico de influencias en la Justicia. "En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Presidente del Directorio del Partido Nacional", escribió en su cuenta de la red social X.

Según publicó este jueves el semanario local Búsqueda, Iturralde celebró junto a Penadés la designación de la fiscal Alicia Ghione, a quien calificó como "amiga", en la investigación por las denuncias de abuso sexual infantil en contra del exsenador luego de que el acusado se quejara del nombramiento en primera instancia de la fiscal Mariana Alfaro. A Penadés se lo imputa como presunto autor de 22 delitos, de los cuales 11 son por retribución a la explotación sexual de menores de edad.

"(Alfaro) Esta es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj. La que sigue es Ghione. Si hay una lógica se la tendrían que dar a ella. Ghione es mi amiga", dijo Iturralde en uno de los chats publicados a lo que Penadés respondió "ojalá".

En otro de los mensajes publicados por el semanario, el ahora expresidente del PN informó a Penadés sobre la designación de Ghione en el caso. "Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número. Es de total confianza. Gran tipa", indicó Iturralde.

Más tarde, el renunciante publicó una carta en la que resaltó que la noticia de que ejerció algún tipo de incidencia en la asignación de una fiscal es "absolutamente falsa" y dijo que los hechos respecto a lo actuado por la Justicia "son elocuentes". Asimismo, puntualizó que solicitó a la Fiscalía que iniciara una investigación de oficio "con el objetivo de esclarecer los hechos".

En ese contexto, la fiscal Ghione dijo este jueves en una entrevista con la radio local Sarandí que duerme "en paz" y apuntó en contra de sus colegas en, a su juicio, una "campaña de enchastre". "Me gustaría que los colegas hagan derecho en lugar de campañas sucias", indicó.

Hablan los precandidatos

El precandidato y principal favorito en las encuestas para representar al PN en las elecciones presidenciales de ese país Álvaro Delgado valoró este jueves la decisión de Iturralde de renunciar a la presidencia del partido. "Obviamente hoy salen a la luz algunas publicaciones privadas (de las) que nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente del Directorio", sentenció Delgado.



Los precandidatos a la presidencia por la coalición de izquierda opositora Frente Amplio señalaron que los chats revelados comprometen al gobierno. Yamandú Orsi, uno de los tres precandidatos frenteamplistas, dijo que la salida de Iturralde era "lo mínimo que se podía esperar" y añadió que la divulgación de la conversación comprometió tanto al partido como al gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

Asimismo, afirmó que esta situación dejó una sospecha "de que alguien puede haber operado" por lo que habrá que seguir investigando.

Por su parte, la intendenta de Montevideo y presidenciable Carolina Cosse dijo que se está frente a "un nuevo hecho gravísimo" y "un nuevo escándalo" en el marco del actual gobierno. "Que el presidente de un partido político intente presionar a la Justicia es un hecho grave. Si además se trata del partido político que gobierna, creo que puede configurarse en una crisis política que afecta lo institucional. Creo que la ciudadanía no es lo que espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos", concluyó.

El anterior escándalo fue el caso conocido como Marset, por el apellido de un narcotraficante que está prófugo. En 2022, el gobierno de Lacalle Pou le había entregado un pasaporte exprés a Sebastián Marset en el consultado uruguayo en Qatar, contribuyendo a su huída. La revelación provocó la salida de varios ministros y una crisis dentro del oficialismo el año pasado. Marset es considerado el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), y es buscado por la justicia paraguaya por delitos de tráfico de drogas.