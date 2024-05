El grupo de ultraderecha en el Parlamento Europeo Identidad y Democracia, decidió este jueves expulsar a la delegación completa de Alternativa por Alemania (AfD) a causa de los escándalos en los que se ha visto envuelto el cabeza de lista de esta formación para los comicios europeos, Maximilian Krah.



"El 'bureau' del grupo Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo ha decidido hoy excluir a la delegación alemana, AfD, con efecto inmediato. El grupo ID no quiere seguir asociado con los incidentes que involucran a Maximilian Krah, cabeza de lista de AfD para las elecciones europeas", dijo el grupo en un comunicado.



Horas antes, siete de los nueve eurodiputados de la formación habían solicitado a ID la expulsión del líder de AfD para evitar que se excluyese a la delegación completa del grupo parlamentario, con la argumentación de que ha dañado "la cohesión y la reputación" de ID.



En la práctica, la decisión tiene un impacto escaso porque el Parlamento Europeo ya no tiene actividad legislativa y sus eurodiputados están principalmente haciendo campaña electoral en sus países de origen. Después de las elecciones, los grupos se compondrán desde cero y ya era público que AfD no sería bienvenido de nuevo en Identidad y Democracia.

"No todos ern criminales"

Después de que el cabeza de lista de la ultraderecha alemana afirmase que en la organización nazi SS "no todos eran criminales", la Agrupación Nacional (RN) de la francesay La Liga del viceprimerministro italianose distanciaron y afirmaron que no volverán a compartir con ellos grupo parlamentario en la Eurocámara.Las palabras de Krah sobre las SS son sólo el último de la cadena de escándalos en los que se ha visto envuelto durante la campaña. A finales de abril,y la fiscalía de Dresde (este de Alemania) ha abierto diligencias previas para determinar si Krah también pudo haber recibido pagos desde Pekín.Por otro lado,a cambio de difundir determinadas opiniones prorrusas, por ejemplo a través de contribuciones en la plataforma Voice of Europe.

Optimismo

La dirección de AfD afirmó este jueves que mantiene el "optimismo" para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, a pesar de su expulsión del bloque parlamentario de ID. "Tenemos conocimiento de la decisión del grupo parlamentario ID. Aún así vemos con optimismo la noche electoral y los días siguientes", declararon los co-líderes de la formación ultra germana, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en un breve comunicado.



Indicaron que la AfD se esforzará por incrementar el número de representantes con los que cuenta en la Eurocámara y recalcaron que para tener un efecto político en Bruselas es "indispensable" una colaboración con partidos cercanos. "Confiamos en tener a nuestro lado también en la nueva legislatura a socios fiables", concluyeron Weidel y Chrupalla.

Los dos co-líderes no hicieron alusión al cabeza de lista de la AfD a los comicios europeos, Maximilian Krah, al que siguen respaldando.

Extrema derecha

Mintras tanto el servicio de espionaje interior de Turingia (este) informó este jueves de que ha clasificado a Alternativa Joven (JA), las juventudes del partido ultraderechista AfD, en este estado federado alemán como caso probado de extrema derecha.



"Las posiciones defendidas por la JA de Turingia son incompatibles con la Ley Fundamental y la Constitución del estado federado de Turingia", escribió la Oficina Para la Protección de la Constitución en un comunicado.



Agregó que desde que fue considerada caso sospechoso en 2021, la organización juvenil de la AfD -partido que en Turingia fue categorizada ese mismo año como de extrema derecha-, no se ha moderado políticamente, sino que, al contrario, ha marginado y expulsado a las voces moderadas.



Según el espionaje interior es particularmente reveladora la glorificación por parte de la JA regional del líder de AfD en Turingia, Björn Höcke, quien recientemente fue condenado al pago de una multa de 13.000 euros por el uso de un lema de las tropas de asalto de las SA nazis en un mitin político.