Con el respaldo del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, el presidente Javier Milei fue al predio de Palermo a buscar aplausos de "el campo" en semanas de tensión con el sector del agronegocio que, hasta la corrida de esta semana, se mostró reticente a liquidar los granos de la cosecha gruesa, y complica el plan económico del gobierno. "Primero vamos a eliminar el impuesto PAIS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre", prometió el presidente en la Expo Angus de Otoño.

La promesa de terminar con el Impuesto PAÍS --que el Gobierno aumentó en los primeros días de gestión-- y quitar la retenciones --que el primer borrador de la Ley Ómnibus incrementaba para todas los sectores del agro-- no tiene fecha; como ocurre con el cepo cambiario, que Milei se encarga de posponer en cada entrevista hasta que "se termine de sanear el Banco Central y toda la cuestión monetaria".

Milei reconoció esta viernes en La Rural sus "promesas de campaña", algo que las entidades agropecuarias y las empresas del sector vienen recordándole a sus funcionarios. "Estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo, pero créanme que vamos a ser libres y vamos a salir adelante. El campo va a tener un rol fundamental", aseguró ante un público receptivo a las críticas a los gobiernos peronistas.

El anfitrión para que Milei se muestrara cercano al sector fue Pino, quien dijo que la invitación al presidente para participar de Expo Angus era "una clara señal de apoyo a este sector que es tan importante en el pueblo argentino y para el futuro del país". El presidente de la Sociedad Rural, a diferencia del propio jefe de Gabinete Nicolás Posse, fue uno de los asistentes al show que el presidente montó en el Luna Park para presentar su nuevo libro.

El mismo miércoles, otra entidad de la Mesa de Enlace, Coninagro emitió un comunicado en el que dejó en claro cómo el sector le estaba mostrando los dientes al Poder Ejecutivo: "a mediados de mayo sólo se ha vendido el 34% de la producción de soja de la campaña. Por debajo del 36% de los 2 años previos y el promedio de 40% de los 5 años previos, para el mismo momento del año".

Como ocurre cada marzo, en la previa de la cosecha gruesa, los sectores del agronegocio especulan con la devaluación de la moneda o marcan el juego a la espera de un tipo de cambio más favorable. Por eso, los funcionarios del Ministerio de Economía estuvieron en mayo llevando el mensaje de que no habría devaluación a los congresos del sector como Maizar --que reúne a las empresas de la cadena de valor de ese cultivo-- y A Todo Trigo, para cerrar las especulaciones sobre la liquidación de la cosecha gruesa.

A principios de mayo, en el encuentro A Todo Trigo, realizado en Mar del Plata, el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, aseguró que "se acabaron las devaluaciones para generar competitividad", se quejó de "la falta de paciencia" con el Gobierno y les confesó: "Yo también soy productor y no me gustan nada las retenciones". Pazo tiene inversiones en el sector ganadero, que fue beneficiado con la eliminación de los cupos de exportación.

El secretario de Bioeconomía también fue a pedir comprensión esta semana al congreso de Maizar. "Los pesares de hoy esta vez tienen sentido y vamos a salir de la decadencia", les prometió a los empresarios y productores; y destacó la eliminación de los fideicomisos, volúmenes de equilibrios y cuotas --medidas que liberaron la exportación en detrimento del abastecimiento interno--, así como la reducción de la brecha cambiaria, antes de prometes como Milei terminar con las retenciones a futuro: "Pudimos avanzar rápido y prometemos hacerlo con los derechos de exportacióncuando las condiciones macro lo permita".

Esta tarde, en La Rural, acompañado por su hermana Karina, Milei volvió a insistir: "Las promesas de campaña las estamos cumpliendo. Créanme que vamos a salir a delante y vamos a ser libres y el campo va a tener un rol fundamental". El anfitrión y presidente de la Sociedad Rural le agradeció: "Dentro de la tristeza profunda que vive el sector, la visita del presidente de es un gesto que valoramos mucho todos los productores”, en referencia a la muerte del titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni.

Achetoni fue crítico del gobierno en su última intervención pública en Maizar. No solo por el reclamo de la quita de retenciones sino también por la desregulación económica impuesta sobre las economías regionales y en cultivos con gran presencia de los pequeños y medianos productores y chacareros a los que representaba. Achetoni había hablado de "propuestas y condiciones alternativas que el Gobierno no ve" al referirse a "medida que degrada a las producciones, como la yerba, el vino y producciones que si no se lo indicás, ellos van a creer que está todo bien".