El secretario general de UTEP, Alejandro 'Peluca' Gramajo, fue sumamente crítico con el Gobierno de Javier Milei en medio de las excusas que lanzó el Ejecutivo por no haber distribuido alrededor de cinco mil toneladas de alimentos que están venciéndose en galpones mientras hay una parte importante de la sociedad que no llega a costear un plato de comida diario. Además, describió el drama que se vive en muchos barrios por el aumento de la pobreza: "Hay una demanda creciente de comida, la gente se pelea por un plato".

“Esto descubre que todas las cosas que vienen planteando son cortinas de humo. Efectivamente, lo único que pretenden es esconder una decisión política de un ajuste salvaje que está haciendo sobre los sectores populares, los trabajadores y los jubilados”, se lamentó el dirigente social en declaraciones a la 750.

Así, respecto a las supuestas auditorias donde se descubren “comedores fantasmas”, dijo: “Todas las cosas que dijeron no son así. Piensan que en el territorio van a encontrar un McDonald's. Porque han escuchado al Presidente decir que han hecho auditorías y que en los lugares no entran 500 personas. Y no, señor Presidente”.



Como quien explica una lección de jardín de infantes, Gramajo dijo que los comedores, en general, en un barrio popular, son en casas de familias que prestan sus espacios y que no tienen las condiciones edilicias como el Gobierno cree. Es decir que existen gracias a la solidaridad y el compromiso de los vecinos.

Hambre en los barrios

En este contexto, el referente de UTEP señaló: “Creo que estamos atravesando una situación muy grave. Porque el Gobierno está en un cumpleaños y con un 55 por ciento de pobreza. Y el Presidente está en una fiesta de cumpleaños presentando un libro en un Luna Park que ya ni siquiera pueden llenar”.

“Está causando daños irreparables. La gravedad de la situación social no la vi nunca. Se ven situaciones de violencia que no veíamos. La gente se pelea por un plato de comida. Hay una demanda creciente. Nos cuenta mucha gente que la última vez que comió fue en un comedor”, describió.

Y siguió con el relato: “Entonces, es entendible que la gente esté mal, triste, llorando. Y que eso lleve a situaciones de violencia. Eso hace un daño irreparable. Y lo estamos viendo en niños y adolescentes que no están morfando. Creo que es la primera etapa de un quilombo muy grande que va a vivir Argentina”.

Por eso, en este contexto, el futuro del Gobierno no es auspicioso: “Creo que el Gobierno tiene el boleto picado. No tiene futuro. Porque está generando daño. Porque están empujando al 80 por ciento de la sociedad a la pobreza”.

Klejzer: “El camino es fortalcer la calle”

Por su lado, el también dirigente de UTEP y referente nacional de La Dignidiad, Rafael Klejzer, señaló entrevistado por Víctor Hugo Morales: “Me parece que este programa ya lo vimos en los 90. No es nada nuevo en términos de lo novedoso o mágico que va a estabilizar a Argentina”.

Al igual que Gramajo, dijo que en el menor de los sentidos el Gobierno busca una estabilización con pobreza estructurada de alrededor del 70 por ciento. “Ese es el proyecto. Color a Argentina como territorio de saqueo”, sentenció en pocas palabras.



Frente a esto, dijo, “hubo una respuesta popular tan conducente entre movilizaciones y paro generales que le frenaron la mano”. Y que, por eos, el camino es “fortalecer la calle y enhebrar un proyecto alternativo creíble”.

“A grandes problemas, grandes soluciones. Tenemos que ponernos las piulas y empezar a tocar privilegios. Las grandes transformaciones para que la gente viva mejor fue tocando privilegios”, finalizó.