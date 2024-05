El cantante puertorriqueño Luis Fonsi vuelve a la Argentina para ofrecer un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el 2 de noviembre. Este martes desde las 16 se habilitará en el sitio web oficial del estadio una preventa de entradas para clientes del Banco Nación, y el jueves en el mismo horario se pondrá en marcha la venta general de los tickets.

Las localidades anticipadas estarán vigentes hasta el jueves 30 de mayo, con un beneficio exclusivo para tarjetas de crédito VISA BNA de un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

El músico regresa al país en el marco de una gira para celebrar sus 25 años de carrera, compuesta por hits como "Despacito", "Échame la culpa", "Aquí estoy yo", y "No me doy por vencido", entre otros.

Fonsi acaba de estrenar un nuevo álbum de estudio, El Viaje, que consta de 12 canciones, siendo la última un homenaje a la ciudad que lo verá brillar y bailar el 2 de noviembre: "Buenos Aires".

No es la primera vez que el cantante de 46 años declara su amor por la Argentina. En una reciente entrevista televisiva, contó lo que siente al tocar en este país: "es como llegar a un lugar donde uno tiene muchos recuerdos, donde te reciben con un abrazo".

Y agregó: "Cuando uno llega a un país y te reciben así, ya tú sabes que las cosas van a ir bien. Porque la vibra, la energía es demasiado sabrosa. Los recuerdos, todo lo que yo he vivido aquí, desde mis primeros viajes de promoción, cuando nadie me conocía, hasta obviamente todas las giras, todos los shows, las canciones que se han grabado aquí, que se han escrito, los videoclips que he filmado acá. Mucha historia. Y eso todo lo celebro y lo agradezco”.

Asimismo, el puertorriqueño reconoció su admiración por las artistas femeninas argentinas, que "la están rompiendo", como María Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes, y sobre la primera, afirmó que le gustaría tener una colaboración: "Que me llame", sentenció.