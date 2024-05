“Cada recital es un acto de resistencia por una razón muy sencilla: nuestras ofrendas musicales y poéticas son actos de amor a la patria”. No podría sino empezarse a contar por acá, por esta frase de Juan Falú, el espíritu de “Canción nuestra”, el ciclo de conciertos folklóricos que tendrá lugar en el Centro Cultural Nueva Uriarte (Uriarte 1289), durante todos los domingos de junio a las 19 horas. “Hacer esto en medio de tanto desamor por parte del gobierno nacional es una resistencia, y también un mensaje, porque seguimos en la misma historia de siempre. Yo soy de una generación que ya atravesó dos dictaduras, y ahora está atravesando con mucha sorpresa, una tercera dictadura en plena democracia”, se despacha el guitarrista y compositor tucumano, ante PáginaI12, dando cuenta de un momento crucial. La cosa empieza por él, no solo por la firmeza de su posicionamiento, sino también porque es quien inaugurará el ciclo, el domingo 2 -el primero del aludido mes- para cuando tiene pensado tocar una cantidad importante de temas de factura contemporánea. Entre ellos, algunos de Mojones, trabajo de casi reciente hechura que realizó junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero, alternados con piezas más transitadas. “Igual, siempre dejo abierta la posibilidad de que ocurran situaciones imprevistas, como hacer un tema que alguien me pida o, por ahí, compartir una canción con alguien. Hago esto porque me gusta esa espontaneidad que a veces aparece en los últimos recitales. Y incluso aparece porque yo mismo lo motivo”, asegura Falú.

El domingo 9 será el turno de la cantora Lorena Astudillo, y la pianista y compositora Marina Ruiz Matta. Juntas atravesarán un repertorio de músicas de raíz de composición propia. “El propósito es cantar para hablar de nosotrxs, de lo que nos hermana y reconforta para poder reconocernos y así seguir con más fuerzas este camino tan árido que estamos atravesando”, asegura Astudillo. “Cantar con sentido es un acto profundamente político, y formar parte de este hermoso ciclo enfocado en nuestra música también lo es, porque se trata de un acto de conexión y pertenencia que tanto necesitamos en estos momentos”, se manifiesta la también compositora, en consonancia con una movida que tiene por propósito dar visibilidad a las músicas vernáculas, en un contexto harto complejo para la cultura y la identidad nacional.

Bajo similar necesidad expondrán su música la cantante salteña Nadia Szachniuk y el guitarrista Seva Castro –junto a quien Nadia hizo el disco Folklore Uno (2020)- el domingo 16. “Creo que ahora más que nunca debemos propiciar los espacios de reunión que habiliten la reflexión, la escucha, el diálogo. No se trata de revolear banderas en el escenario sino de construir alternativas, opciones para no sentirnos condenados a vivir en el borde de una grieta falaz, que polariza a la sociedad como respuesta intolerante a lo diferente, a lo diverso, a lo disidente”, advierte Szachniuk. La propuesta que presentará junto a Castro lleva un título que expresa lo que dice, directo y sin metáforas: “Cancionero argentino (de ayer y de hoy)”. Bajo ese manto, el dúo conjugará talentos en beneficio de un amplio arco de compositores y poetas argentinos, que alcanza tanto a Eduardo Falú, Jaime Dávalos, “Cuchi” Leguizamón y Manuel Castilla, como a figuras menos lejanas generacionalmente, casos Nacho Vidal, Fito Páez, Dino Saluzzi, Hugo Maldonado y el rosarino Martin Neri.

La cantante salteña Nadia Szachniuk y el guitarrista Seva Castro.

“También nos damos con Seva algunas licencias necesarias y caprichosas: Violeta Parra, Robert Wyatt, Dominic Miller y Sting, entre ellas, porque se trata al cabo de bucear en nuestras raíces folklóricas buscando interpretar o crear con identidad propia, contemporánea, sin barreras de estilo”, sostiene la norteña. “Por lo demás, esperamos que la música en vivo siga siendo un lugar de encuentro donde podamos calmar un poco las ansiedades y angustias que nos afectan a todxs, en un contexto nacional y mundial tan crítico. En este sentido, creo que la canción es un pequeño universo que puede hacernos viajar a otros tiempos, otros cuerpos y otras naturalezas. La canción es nuestra y nos llama para que la cantemos y encontremos en ella un lugar posible de habitar en éstos momentos tan inhabitables”.

La grilla del “Canción nuestra” se completa con la presentación del Garupá Trío, el domingo 23. Joel Tortul al piano, Julián Venegas en voz, y Homero Chiavarino en acordeón y voz, mostrarán un paso más en su senda de viajar al litoral profundo, a través de galopas, gualambaos y chamamés de Ramón Ayala, a quien el trío tiene como “un pilar fundamental de la cultura del siglo veinte”. El cierre del ciclo –domingo 30- recaerá en María y Cosecha, el grupo de María de los Ángeles “Chiqui” Ledesma, cuyo concierto hará hincapié en un florido repertorio de danzas tradicionales argentinas.