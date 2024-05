Un obrero de la construcción que trabajaba para la empresa Moncho Construcciones en el Proyecto Mariana de la minera Ganfeng Lithium falleció al sufrir una descompensación luego de haber sido trasladado desde el Salar de Llullaillaco hasta la localidad de Tolar Grande, en la Puna salteña.

El obrero, identificado como Hugo Yucra, de 55 años, falleció el viernes último, y durante el fin de semana trabajadores de la mina se manifestaron en la Puna salteña pese a las bajas temperaturas reinantes, que en la zona vienen llegando a los diez grados bajo cero.

El delegado de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Salta, Luis Caballero, contó que el 24 de mayo a las 4 se reportó el malestar de Yucra, quien finalmente fue trasladado a las 7 a Tolar Grande, distante poco menos de cien kilómetros. Al llegar a este pueblo, el obrero falleció por una descompensación.

“Se hablan muchas cosas, como la falta de elementos de protección o agua caliente. Pero ningún compañero está sin la ropa adecuada”, dijo el gremialista. Aclaró que de todas maneras “la Puna es complicada”, donde los trabajadores “estamos muy expuestos a que haya muy mal clima o incluso la altura”. Sin embargo, pidió a los trabajadores que “no tengan miedo" porque "no van a perder la asistencia" y les recomendo "Que tomen el reposo que deben tomar. Las empresas no van a tocarles salario porque como gremio no lo vamos a permitir”.

Las consideraciones de Caballero se contraponen con las denuncias que realizó ayer el Partido Obrero, que recordó que en noviembre de 2023 se hicieron protestas en la empresa Moncho por las condiciones en las que mantenían a los trabajadores en la Puna. En aquel momento la respuesta, según declaró el dirigente Claudio del Plá, los voceros del reclamo fueron despedidos. “Algunos volvieron a conseguir trabajo, otros no”, añadió al ser consultado por Salta/12.

En el órgano de difusión del PO, Política Obrera, se afirmó a través de un comunicado que tras la muerte del obrero los trabajadores denunciaron “que no han recibido mamelucos, ropa térmica, e incluso no poseen agua caliente. Tampoco, atención médica las 24 horas, lo que llevó al deterioro de la salud de Yucra, que murió camino al hospital con una infección respiratoria”. Añadieron que Yucra no sólo pasó días enfermo, sino que no le permitían el descenso, por lo que recién cuando se agravó su cuadro de salud “lo trasladaron en una ambulancia que se quedó sin combustible a mitad del camino”. En general, “varios trabajadores se encuentran con resfríos” y en el pliego de reclamos que decidieron en las asambleas realizadas en la Puna, exigieron un “reparo económico para la familia”.

En diálogo con Radio Nacional, el ministro de Producción de la provincia, Martín de los Ríos, afirmó que las informaciones que llegaron indican que este fue “un triste accidente de descompensación”.

El funcionario dijo que en el caso puntual en el gobierno no tienen "denuncias, sumarios ni razón alguna que indiquen que los protocolos no se cumplieron o se violó un deber de cuidado”. Sin embargo, sentenció: “todos pueden ser buenos, pero controlados van a ser mejores”.

Por otro lado, si bien hubo intervención inicial del Ministerio Público Fiscal, ayer se conoció que “se descartó la comisión de un delito y la familia está informada sobre la causa del deceso”. Cuando este diario solicitó la información sobre la causa de la muerte de Yucra, el organismo indicó que solo se la otorga a la familia.