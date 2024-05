“Acompañando Abortos” es un sitio web que reúne información y recursos gráficos y sonoros de activistas latinoamericanas, elaborados en el marco de la investigación “Explorando el activismo relacionado con la salud sexual y reproductiva a través de las experiencias e historias de feministas en América Latina y el Caribe”, con la participaron de las organizaciones Ibis Reproductive Health, de Estados Unidos, Colectiva Feminista La Revuelta, de Neuquén, Argentina, Con las Amigas y en la Casa, de Chile, y Fondo de Aborto para la Justicia Social María y Las Libres, de México.

El proyecto se inició en marzo de 2020. Se desataba una pandemia y poder profundizar en un activismo feminista fue todo un desafío. Con los datos que provenían de una encuesta a activistas se comenzó la primera parte de la investigación en 2022, que tuvo un carácter cuantitativo. Al año siguiente empezaron una segunda parte, que profundizó aquel mapa, ahora de manera cualitativa. En ambas, el objetivo era ahondar en la forma en la que las y les activistas entienden, viven y sienten los acompañamientos que realizan. ¿Qué las motiva?, ¿Qué cosas se han sumado a sus vidas desde que son acompañantes de aborto?, ¿Qué cosas han dejado de hacer?, ¿Qué cambios surgieron?, ¿Qué cosas extrañan?, ¿De qué se compone la identidad de cada una, de cada une?

Desde esos disparadores y a través de sus voces que expresan los propios sentires, es posible navegar toda una trama narrativa que da cause a cómo perciben su activismo, qué las moviliza a acompañar, qué desafíos, temores y alegrías las interpelan, cuál es el alcance presente y futuro de su práctica y cuáles los peligros y las gratificaciones. Porque para muchas y muches hay cosas que no formaban parte de la vida y se han sumado a partir de los acompañamientos. Sobre eso, una activista cuenta que los pañuelos verdes, violetas y naranjas de diferentes países de América Latina forman parte de su vida cotidiana, como también libros, poesías, lecturas socorristas y frases escritas en papelitos enroscados: “Desde que soy socorrista la palabra aborto dejó de ser sinónimo de vergüenza para mí, para mi vida. Ponerlo en voz alta significó transformar esa experiencia de abortar -que me agarró adolescente, sin información y con mucha culpa- en activismo. A ese miedo, a esa vergüenza por mi aborto, no vuelvo nunca más”. Otra compañera dice: “Desde que soy acompañante se sumó un teléfono más a mi cotidianeidad y también un nombre de fantasía para identificarme con mis acompañadas. El uso de otras plataformas de comunicación con mis compañeras de red, además de un compendio de palabras comunes que en nuestro contexto tienen otro significado”.

¿Qué motiva mi activismo?

Hay dos líneas conceptuales que ofrecen este conjunto de producciones diversas en relación a lenguajes y formatos: Motivaciones y Transformaciones. Allí hay imágenes, ensayos, fotos, videos y crónicas que dan cuenta de devenires, aprendizajes y luchas feministas. Un gran archivo de producciones organizadas en una galería que contiene textos y propuestas creativas que acompañan. Ante la pregunta: ¿Qué motiva este activismo como acompañante de abortos?, una activista dice: "El futuro de mi hija, de mis sobrinas, de las hijas de mis amigas”. Y sigue: “Pienso en el activismo como algo necesario siempre. Necesitamos acompañarnos, transmitirnos información, cuidados y recetas. Este activismo ayudará a sentar bases para que ellas puedan decidir libremente cuándo quieren ser madres, y cuándo no”. Otra compañera cuenta que la motiva el deseo por construir un mundo más digno de vivir para todes: “Me motiva mi propia historia. He podido ir descubriendo y convenciéndome de que ese deseo deviene de mi propia historia, de repasar las historias de mi madre, mis abuelas, mis tías… y descubrirme viviendo mis derechos”.

En la trama de relatos aparecen las palabras amor y futuro: “Un futuro diferente para ellas. La hija de una adolescente debería poder tener otro futuro”, cuenta una activista. “Hacer un mundo más amable, más habitable, con vínculos más lindos”, agrega. “Creo que se puede hacer algo con el sufrimiento ajeno, para que no pase”, dice otra. Y varias hablan de este activismo como un crecimiento, un tipo de aprendizaje que les ha cambiado mi vida. “Siento que desde que estoy activando soy de otra manera, entiendo las cosas de otra manera”. ”Me siento poderosa, creo que los acompañamientos y estar con otras mujeres hace que una logre generar instancias de mucha energía”. “Acompañar me ha dado libertad. Me he descubierto amorosa y cuidadora”. “Desde que acompaño procesos se ha sumado a mi vida la capacidad de asumir responsabilidades y sacar situaciones adelante”.

https://acompanandoabortos.org/