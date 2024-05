El Presidente Javier Milei tiene charlas largas, pero realmente largas, sólo con dos economistas. Uno es Federico Sturzenegger, al que tiene en gateras para un cargo futuro en Hacienda; el otro es Juan Carlos de Pablo, un técnico del CEMA de perfil conservador, que se instaló como un mediático de la difusión de principios y es una de las personas que más ingresos tiene a la Casa Rosada y Olivos para mitines con su amigo el Presidente.

En las últimas horas, De Pablo, habló ante empresarios de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en Rosario, dejando una serie de definiciones y diagnósticos que son parte de la línea habitual de pensamiento del líder libertario.

En la reunión en el Hotel Ros Tower, De Pablo fue recibido por Natalio Mario Grinmann, anfitrión, presidente de la CAC y dueño de la polémica frase que reza que el Gobierno de Milei generó "una recesión con esperanza". Allí bajó línea de que no habrá devaluación, respondió sobre la estabilidad emocional del Presidente, dijo que si Milei no baja la inflación "tendría que armar las valijas" y agregó que "que el equipo económico no tenga plan" responde a que "así es la dinámica actual".

"No está loco"

Una de las cuestiones que más curiosidad generó de la ponencia fue saber qué pensaba De Pablo del debate sobre la estabilidad emocional de Milei. Un tema que recorre hace tiempo todas las agendas empresarias. Sobre ese punto, fue categórico: "No se confundan, no está loco, lo conozco hace 25 años. Es como se ve", detalló. Y avisó que "pedirle que se calme es perder el tiempo”. A renglón siguiente, aseveró que "con la Ley Bases, se la pasa negociando desde el primer día. A los capítulos que rebotaron los tiene preparados en un cajoncito”.

En esta línea, reforzó la idea de que Milei "se aferra al equilibrio fiscal como quien navega un velero con el mástil roto. No tiene gobernadores ni diputados ni senadores. El equilibrio fiscal es lo único que tiene”. Y aclaró que "es un economista que trabaja de presidente. Habla con los periodistas y les dice cosas como dominancia estocástica o ruido blanco, como si alguien entendiera algo de eso”.

También De Pablo defendió el tour de instalación personal que el Presidente encara en el mundo. "Es un fenómeno mundial-dijo-. Si la revista Time le dedica la tapa es porque este pibe vende en el mundo. Lo invitaron al G7, van a poner 8 cubiertos”. A decir verdad, las invitaciones al G7 son bastante comunes. En la última edición, realizada en Munich, Alemania, Alberto Fernández fue invitado como presidente de Argentina.

"Tendría que hacer las valijas"

Una de las definiciones más fuertes que De Pablo dio sobre Milei es la referente al objetivo de rebaja de la inflación. Dijo que, por un motivo sencillo, "apenas suba la inflación, Milei tendría que armar las valijas”. Asimismo, habló de las metas fiscales y consideró que "si dijiste que ibas a aumentar un 300 por ciento la tarifa de gas y aumentás 0 por ciento, explicame por qué. Los trajes a medida no terminan bien”.

En esa línea, disparó otro concepto polémico al hacer un juicio de valor sobre las características del equipo económico. “El equipo económico no tiene plan y no sabe a dónde va, pero no porque sean brutos, sino porque así es la dinámica actual”.

En paralelo, les pidió a las emprsas que inviertan o vendan granos y pongan ese dinero la timba financiera al decir que "el Gobierno no te va a dar dinero ahora así que usá la tuya, mové tus dólares en blanco. Si esperás a que esto se arregle los activos te van a costar un huevo, mejor aprovechá ahora que están baratos”.

"No tengo problema en que se fundan"

Respecto a la crisis del sector productivo, De Pablo, fiel a su estilo provocador, consideró que "no tengo problema en que se fundan industrias, lo que no quiero que se fundan porque la importación tiene mejores abogados que la producción. El problema es que los costos en dólares de un productor local están sufriendo frente a la importación, y después tenés municipios y sindicatos imponiendo tasas adicionales. Me preocupa que no haya un funcionario responsable para gestionar este tema”.

A continuación, agregó que "hay muchos curros que siguen, entonces un empresario para moverse tiene que hacer el mismo trámite y poner la misma guita. Esa es la realidad y con eso vamos a tener que convivir porque Milei no tiene personal para terminar con todo eso”. “Es muy fácil decir que van a reemplazar la inversión pública por la privada, pero te quiero ver, ¿cómo vas a hacer un puente? En Argentina hemos estropeado algunos instrumentos, no lo veo viable”, concluyó.