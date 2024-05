Por unanimidad, la Sala V del Tribunal de Juicio absolvió lisa y llanamente ayer a los cinco policías que habían llegado a juicio oral imputados por diferentes delitos en seis causas acumuladas. Uno de esos delitos fue en perjuicio del joven Luciano Cruz, a quien dispararon en el rostro y le provocaron la pérdida de un ojo y gran parte der la visión del otro.

En dos de las causas, los efectivos fueron absueltos lisa y llanamente de los delitos de falsedad ideológica por retiro de la acusación fiscal.

También fueron absueltos lisa y llanamente en relación a los delitos de vejaciones, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad; vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones gravísimas; encubrimiento; vejaciones y lesiones leves en concurso ideal; vejaciones calificadas y falsedad ideológica en concurso real; severidades calificadas y lesiones leves en concurso real; vejaciones calificadas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real.

A tono con esta decisión, el Tribunal, integrado por las juezas Mónica Faber y Gabriela Romero Nayar y el juez Marcelo Rubio, no hizo lugar a la demanda civil instaurada en el marco de la causa y declaró que el proceso no debe afectar el buen nombre de quienes resultaron absueltos lisa y llanamente. De esta manera Luciano Cruz no podrá ni siquiera aspirar a recibir una ayuda económica que le posibilite soportar mejor las limitaciones físicas causadas por la acción violenta de la Policía de la provincia.

Por lo previsible que resultó, la sentencia dejó un regusto aún más amargo. Anteayer el propio Cruz y su familia habían salido a alertar que se preparaba "un fallo de impunidad". Sin embargo, a pesar de que lo veían venir, no previeron que el fallo iría incluso más allá de las previsiones. La familia había señalado que este fallo de impunidad sería una continuidad del dictado en la causa por Cristian Gallardo, el joven que en 2019 murió estando bajo custodia policial.

Ese caso llegó a juicio en 2022 y entonces la Sala IV del Tribunal de Juicio también absolvió a los cuatro policías acusados, aunque por aplicación del beneficio de la duda y para el delito de homicidio culposo, mientras que los condenó por vejaciones calificadas, a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.