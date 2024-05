Una insólita situación tuvo lugar este viernes en el mundo online: la empresa estadounidense Yahoo no renovó el dominio "@yahoo.com.ar" --que vencía este jueves 30 de mayo-- y, en consecuencia, todas las casillas de correo electrónico de Yahoo argentina dejaron de funcionar por algunas horas.

Si bien la popularidad de este servicio de mensajería decreció en los últimos años con la prominencia de Google y su amplia cartera de beneficios, todavía existen usuarios en el país que utilizan una cuenta de correo electrónico bajo este dominio. Tal es así que, desde ayer, algunos notaron el sistema no funcionaba: no podían ni enviar ni recibir mails.

En ese marco, según descubrió el especialista en cybercrimen y cyberseguridad Pablo Lázaro, lo que ocurrió fue que se había vencido el registro del dominio yahoo.com.ar en el NIC.ar (el sistema que registra las direcciones de internet en la Argentina).

Al respecto, Lázaro --quien además es el máximo referente de la masonería argentina-- explicó: "Varios amigos con cuenta de correo Yahoo.com.AR se encuentran desde ayer sin recibir correo alguno. Si alguien les escribe, el mail rebota. Calma. En principio, no es un problema de ustedes en particular, no les tomaron ni bloquearon la cuenta, sino que es algo más grande: expiró el dominio yahoo.com.ar en NICar y nadie lo renovó. Varios usuarios abrieron reclamo".

Para este viernes, el inconveniente se resolvió con apenas $8.500. El dominio volvió a estar cubierto por un año, y los usuarios ya pueden enviar y recibir mails en su correo electrónico finalizado en "@yahoo.com.ar".

No es la primera vez que ocurre este tipo de olvidos en una firma tecnológica. Uno de los más recordados fue el de Microsoft en 1999, cuándo dejó de funcionar su servicio de Hotmail momentáneamente.

A la empresa Google le ocurrió una situación similar 2015, y en 2021 hubo un precedente nacional: el argentino Nicolás Kuroña registró a su nombre el dominio google.com.ar cuando se dio cuenta de que se había vencido, y por unas horas, fue dueño absoluto.