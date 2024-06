El subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires y líder de la organización Barrios de Pie, Daniel Menéndez, cuestionó a la gestión de Sandra Pettovello en Capital Humano, en medio del escándalo por la falta de entrega de alimentos, y consideró que es urgente que los funcionarios vayan al territorio a ver cómo está la realidad social.



“Si vos sos funcionario y tenés la obligación de cumplir un presupuesto, no podés no cumplirlo porque vas a ir preso. No se puede articular la política pública en función de lo que le cae a uno en términos ideológicos o de cercanía”, comenzó señalando ante la pregunta de la 750.

Grupo Octubre · Daniel Menéndez con Cynthia García

A lo que añadió: “Si a vos te parece que la justicia social es una aberración y no querés dialogar más y querés hablar solo con un puñado de iglesias evangélicas y fundaciones dirigidas por retrógrados, vas a llegar al 5 por ciento del universo y se te va a pudrir la comida en los galpones”.



Por eso, de manera directa, consideró que los funcionarios de Javier Milei deben “bajarse de la moto y ver cómo está la realidad”. Esto, dijo, es urgente porque el “relato ya está haciendo agujeros por todos lados y van a terminar con el país prendido fuego”. Y no sólo eso, sino que también van a terminar “todos presos”.

“Argentina está sumida en una crisis. Esta lógica preanuncia crisis. Hoy pasa con los alimentos, pero mañana va a pasar con las rutas, ya pasó con los trenes, con las universidades. Va a haber tragedias sanitarias. Porque si el Estado se retira las rutas se van a romper, los medicamentos no van a llegar, y los medios van a ir señalando día a día las tragedias de Argentina”, afirmó.

Y, finalmente, añadió: “Porque no quieren cumplir con normativas básicas del funcionamiento del Estado porque son unos delirantes que piensan que al Estado hay que destruirlo. Necesitamos construir un consenso social para evitar este rumbo”.

En tanto, sobre las reiteradas críticas que están haciendo a las organizaciones sociales, advirtió: “Generan un odio que es complejo. No es un tema menor el proceso desde los grandes medios de comunicación, de la capacidad que tienen para construir ese odio”.