La crisis en el gabinete nacional no merma y la ministra Sandra Pettovello continúa en el ojo de la tormenta por el escándalo de los alimentos cerca de vencerse que su cartera no entregó a los comedores y por las sospechas de corrupción derivadas del convenio firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Este lunes, tras una reunión de más de dos horas con Javier Milei --que para sorpresa de todos no fue en Casa Rosada sino en una sede del ministerio a la que se trasladó el Presidente-- desde Capital Humano anunciaron que comenzarán con la entrega de alimentos mediante un convenio que firmaron con la fundación "Conin", que preside Abel Albino, un médico antiderechos que afirmó que el VIH "puede atravesar la porcelana" y que la virginidad de las mujeres es el mejor método para evitar abortos. Durante la tarde del lunes creció el rumor de que en la secretaría de Niñez del ministerio, en reemplazo de Pablo de la Torre, asumiría Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Sin embargo, a última hora del lunes esa versión no era confirmada por altos funcionarios de la Casa Rosada.

Según el "convenio marco de colaboración" que firmaron Pettovello y Albino --al que tuvo acceso este diario-- la entrega será de 395.781 kilos de leche en polvo, que llegarán a 36 comedores y merenderos apadrinados por esa fundación en todo el país. La distribución, sin embargo, será discrecional. Las provincias que más alimento recibirán son, casualmente, las de gobernadores aliados. Mientras Mendoza --gobernada por Alfredo Cornejo-- y Entre Ríos --gobernada por Rogelio Frigerio-- son las que más kilos recibirán (Mendoza 191 mil kilos y Entre Ríos 92 mil), al conurbano bonaerense sólo irán 5064. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, otro aliado del gobierno, estará en tercer puesto con 69 mil kilos.

En el comunicado que la cartera emitió luego de la reunión entre Milei y Pettovello consignaban que "la entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos", y que "para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa". Conin, en tanto, especificaron que "deberá certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores".

Milei, mientras el conflicto escalaba y los funcionarios en Capital Humano iban renunciando o siendo despedidos, de regreso a la Argentina --estuvo una semana en Estados Unidos y el Salvador y se volverá a ir la semana que viene a Italia, Alemania y España-- pidió al gabinete que haga un operativo clamor para defender a Pettovello y el domingo por la tarde recibió a la ministra en la Quinta de Olivos. Este lunes, en tanto, estuvo con ella en la sede de la cartera que queda en las calles Cerrito y Juncal y, a las 19.30, cuando le tomó juramento en Casa Rosada a Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete, ella asistió y el mandatario la saludó con un largo abrazo tras la jura.

Luego de la reunión del domingo y el respaldo explícito de Milei a Pettovello, la ministra firmó este lunes el desplazamiento de otros cuatro secretarios, que fueron publicados en el Boletín Oficial sin explicaciones ni motivos: María Lucila Raskovsky, exsubsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Héctor Calvente, exsubsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, exdirector nacional de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional Del Programa de Promoción del Microcrédito para El Desarrollo De La Economía Social. Los cuatro funcionarios habían ingresado de la mano de Pablo de la Torre, eyectado como chivo expiatorio de la cartera por los alimentos que no entregó y, además, por las denuncias de corrupción que sacuden al ministerio a partir del convenio con la OEI.

Durante todo el lunes circuló por los pasillos de Capital Humano que el reemplazo de De La Torre ya tenía nombre y apellido: Yanina Nano Lembo, la actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, desde el entorno de Pettovello negaban anoche que estuviera confirmada. “En Capital Humano nadie confirmó a nadie”, insistían. En Casa Rosada sostenían lo mismo, que había que esperar. No hubo tampoco por parte del Gobierno contactos con el larretismo para pedir referencias de la exfuncionaria porteña.

Antes de Lembo, la que había sonado para asumir en el cargo era Leila Gianni, la actual subsecretaria legal del Ministerio y la encargada tanto de impulsar la denuncia contra el propio De la Torre como de comparecer ante los medios en lugar de la propia Pettovello para capear la crisis. Gianni es una exfuncionaria del gobierno anterior, por eso mismo De la Torre señaló que la investigación contra él por los contratos con la OEI –que incluye el caso de los “ñoquis” del Colegio La Salle– formaron parte de una operación de “infiltrados kirchneristas” en Capital Humano.



Más cambios

Más allá del escándalo, Milei aún tiene que definir varias cuestiones vinculadas al gabinete. En primer lugar, luego de la jura de Francos a la que asistieron todos los ministros, el mandatario deberá definir qué lugar le da a Federico Sturzenegger. Si bien ya dijo en reiteradas ocasiones que al exfuncionario de Mauricio Macri tendría un ministerio, aún no definió cuál. Los rumores consignan que se tratará de una secretaría con rango de ministerio dedicada a "desregular el Estado". El domingo, en tanto, Milei dijo que se juntará con él en las próximas horas "para definir el ministerio que va a tener, con el que avanzará con 3200 reformas estructurales", aún no lo hizo.

El jefe de estado también tiene que decidir durante el transcurso de esta semana quién reemplazará en la AFI a Silvestre Sívori, un hombre de Posse que renunció luego del desplazamiento del mismo de la jefatura de gabinete. El nombre que más fuerte suena por estas horas es el de Sergio Neiffert. En la actualidad, él es representante del Poder Ejecutivo en Acumar y un dirigente que tiene un vínculo "casi familiar" con el asesor de extrema confianza del presidente, Santiago Caputo. Neiffert era amigo de su padre, el escribano Claudio Caputo.