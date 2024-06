La noticia del robo en las oficinas del Banco Roela, propiedad de la familia de la canciller Diana Mondino, sorprendió a la opinión pública. No tanto por el hecho delictivo en sí, sino porque, según se informó, en el lugar no se manejaba dinero o valores de otro tipo. Por estas horas, la Policía lleva a cabo una investigación para determinar quiénes entraron y qué es lo que fueron a buscar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, en el centro de la ciudad de Córdoba, pero se descubrió cerca de las siete de la mañana, cuando un empleado llegó a la oficina, ubicada en Rosario de Santa Fe 275, y notó que la puerta de ingreso estaba dañada.

“Esta mañana cuando abrieron el edificio encontraron la puerta forzada. Habrían entrado al edificio y a algunas oficinas. El banco no tiene atención al público acá, son oficinas administrativas”, dijo un empleado del banco en declaraciones radiales.

El comisario Luis Bozzoli detalló ante la prensa que "en principio, el robo tuvo su desarrollo en el primer piso. Allí, faltan algunos papeles, una notebook y un proyector".

El edificio, que se encuentra en pleno microcentro financiero cordobés, no cuenta con elementos de seguridad. Es decir, no tiene cámaras, ni alarmas, ni agentes de vigilancia, ya que en el lugar no se manejan valores, según indicaron fuentes oficiales.

Sin embargo, a pocos metros de ese lugar, se encuentra la sede principal del banco, en el que sí hay valores, pero ese no fue violentado.



“Policía Judicial se encuentra investigando y estamos buscando cámaras de seguridad de la zona y testimonios para proseguir con la instrucción”, señalaron fuentes judiciales.

La tradicional institución privada cordobesa, perteneciente a la familia de la funcionaria del Gobierno de Javier Milei, nació como banco en 1978. Víctor Mondino fue creador del Banco Roela. Murió a los 89 años, en el año 2022. Padre de los economistas Guillermo y Diana Mondino (actual ministra de Relaciones Exteriores), el conocido empresario cordobés creó uno de los bancos privados más importantes del interior del país.

Roela era en principio una compañía financiera, constituida por un grupo de profesionales médicos y una clínica. Mondino la compró en 1961 y a fines de los 70 lo convirtió en banco.