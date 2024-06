Para el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, el Gobierno nacional buscó "disfrazar un megaajuste" con el escándalo de los alimentos almacenados destinados a los comedores comunitarios.

"Lo que ha ocurrido es que no estaban comprando ni distribuyendo alimentos y empezaron a construir excusas. Y cuando aparecieron los alimentos en los depósitos, tuvieron esta infelicidad de decir que estaban destinados a emergencias. 5 mil millones de kilos para una emergencia es muchísimo", sostuvo, en diálogo con la 750.



Las declaraciones del ministro bonaerense van en línea con lo expresado este lunes, durante su habitual conferencia de prensa, en donde que el funcionario de la provincia liderada por el gobernador Axel Kicillof había reclamado por la falta de asistencia del Ejecutivo nacional: "La situación es muy compleja porque va medio año de Gobierno y no hemos tenido contacto con la ministra (Sandra) Pettovello. Solamente, hace 40 días, nos recibió el ahora exfuncionario Pablo De La Torre y hoy solo nos queda un vínculo con el área de Educación, por el tema del servicio alimentario escolar. Es un momento difícil, casi exasperante", remarcó Larroque en Escuchá Página|12.

En ese marco, reiteró: "Estamos pidiendo que el Estado nacional nos ayude con una parte de ese esfuerzo, nadie está pidiendo la totalidad. Es extraño que una ministra no tenga contacto con sus pares, porque por lo que hemos averiguado pasa también en otras provincias, pero en Buenos Aires reside casi la mitad de la población nacional".

La Provincia de Buenos Aires, recordó el ministro, realiza una inversión anual en materia alimentaria de 842 mil millones de pesos, el plan más grande del país.

"Gran parte de esa asistencia tiene que ver con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que creamos en la pospandemia. Esos dos programas insumen unos 600 mil millones de pesos anuales, a lo que hay que agregar la asistencia a los comedores comunitarios, que representa una inversión anual de casi 150 mil millones de pesos más. Y el programa 'Un vaso de leche', que son 100 mil millones anuales", explicó el titular de la cartera de Desarrollo bonaerense.

Las excusas de Pettovello

Consultado por las idas y vueltas del Gobierno en relación al escándalo de los alimentos stockeados en depósitos, Larroque calificó de "complejas" las explicaciones que dieron las autoridades del ministerio de Capital Humano, a cargo de la repartición, quien en un primer momento señalaron que la comida estaba guardada para atender posibles situaciones de emergencia.



"Es mucha cantidad (de alimentos) para hacer una reserva por situación de emergencia. Este año tuvimos dos catástrofes climáticas, que afectaron a casi 70 distritos, y nos insumió 150 mil kilos. Lo que más se afecta en este tipo de catástrofes tiene que ver con colchones, frazadas, ropa. Lo que sí tenemos es una emergencia permanente en Argentina, porque vemos los números de pobreza e indigencia, que ya eran altos, pero se dispararon desde que asumió Milei", señaló el ministro bonaerense.

E insistió: "Al día de hoy no hemos recibido un peso de transferencia. Lo que estimamos es que la Nación cubra el 30% de esta inversión, que lo estipulado, lo que venía sucediendo. Y también es lógico que la Nación asista al resto de las provincias. Y a esto hay que agregarle una quita de recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires por ley, a la vez que se han discontinuado todo un conjunto de políticas de distintas áreas que coordinábamos con el Estado nacional. Y eso hay que ponerlo en el marco de que está cayendo la recaudación producto de las políticas de ajuste que implementa el Gobierno, con lo cual el cuadro es tétrico".

Por último, el ministro de Desarrollo bonaerense sintetizó: "Buscaron la salida de demonizar a las organizaciones cuando el tejido solidario en Argentina es inmenso. Y estamos hablando de faltarles el respeto a miles de organizaciones. Organizaciones religiosas de todos los credos, clubes deportivos. No me parece que ese sea el camino. El Estado solo no puede, porque se requiere de un entramado territorial que pueda hacer eficaz esa asistencia".