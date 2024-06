"No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro Presidente. Fuerza compañero Sergio Massa." En octubre pasado, la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, escribía ese mensaje en sus redes sociales en respaldo al candidato del Frente de Todos, Sergio Massa. El mensaje ya no existe en sus redes y hoy lució la remera de un león para ir a defender en Tribunales la política de su jefa Sandra Pettovello en el reparto de alimentos acopiados. Pero lo que no puede borrar es su perfil "100 por ciento casta", a decir de los liberarles, como empleada pública de múltiples funciones los últimos 16 años.

La abogada de 39 años inició su carrera como empleada pública en 2008, bajo la gestión de Cristina Kirchner. Entonces fue asesora legal de la Anses, durante tres años, hasta 2011. Cuando CFK fue reelecta, Gianni saltó del organismo previsional al rol de analista administrativa en la Secretaría de Ambiente, ocupó ese cargo durante todo el segundo mandato de Cristina y completó 7 años en una gestión a la que, tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, calificó como “mentirosa y opresora del pueblo argentino”.

Ese pasado fue lo que motivó al dirigente social Juan Grabois a lanzarle un cruce irónico este mediodía en los pasillos de Comodoro Py. "Kuka, ladrona", se mofó Grabois ante la funcionaria de Pettovello, en respuesta al relato construido por La Libertad Avanza para responsabilizar al kirchnerismo de todos los males del país.

Con la victoria de Mauricio Macri, Gianni se acomodó para obtener un ascenso en su carrera como empleada pública. Pasó de analista administrativa a asesora legal, cuando Ambiente dejó de ser Secretaría y pasó a ser Ministerio, con el rabino Sergio Bergman como titular. En septiembre de 2018, ya bajó las órdenes del FMI, volvería a ser secretaría para mostrar voluntad de ajuste.

La carrera pública de Gianni continuaría con otro cambio de color político. El Frente de Todos ganó las elecciones y Alberto Fernández llegó a la presidencia. Gianni saltó de área y quedó como Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos. Entre ellos, el derecho a la alimentación. Luego, volvería al área ambiental como Directora de Proyectos Ambientales dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta entonces, la abogada se mostró fiel al Frente de Todos, subía a sus redes sociales leyendo libros de doctrina peronista y respaldaba la candidatura de Massa. Tras la victoria de Milei y el arribo de un negacionista del cambio climático a la Casa Rosada su currículum ambiental estaba a disposición y su filiación política también. Entonces, Gianni pudo acomodarse como número 2 de Pettovello en el mega ministerio de Capital Humano; que en los seis meses de gobierno ya acumuló repetidas renuncias.

Tras la salida Pablo de la Torre, ex secretario de Niñez y Adolescencia, renunciaron otras dos funcionarias de esa Secretaría. Los técnicos del equipo de De la Torre se fueron sin aceptar hacer la transición con su reemplazante, indignados porque la ministra lo denunció por los sobresueldos ante la Oficina Anticorrupción pese a que ella misma le había puesto la firma a los convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Quien se hizo cargo de presentar esa denuncia fue la fiel número 2 de la ministra, Gianni, quien desde el 10 de diciembre expresa su "gran admiración" por su jefa y por "el Jefe" Karina Milei. Todo su pasado en redes sociales quedó borrado, solo pueden encontrarse posteos desde mayo de este año. "No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública", dijo embanderada en la gestión Pettovello, en diálogo con La Nación + sobre la orden del juez Sebastián Casanello.

Con esa decisión de no repartir los alimentos stockeados o hacerlo más que nada para provincias y organizaciones amigas; como se definió en las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano apeló la cautelar de Casanello y, por eso, Gianni y Grabois --quien inició la demanda por los alimentos-- en los pasillos de Comodoro Py, donde expusieron ante los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

“Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino”, le dijo Grabois. “Al pingüino se lo comió el león”, le respondió la funcionaria ahora mileista para mostrar su total conversión en su carrera de 16 años en el Estado.