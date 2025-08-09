El diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) analizó este sábado las declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional y aseguró no estar de acuerdo con la judicialización de la política económica que quiere impulsar el mandatario ultraderechista.

Para Zago, “no corresponde lo que va a hacer el presidente porque el Congreso es un poder independiente”. “Es lo mismo que yo salga a decir que voy a blindar el Poder Judicial”, afirmó en la 750.

Según el expresidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), lo que falta entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo “es diálogo”.

“Al diálogo lo tiene que ofrecer el Poder Ejecutivo, porque es el que manda las leyes. Hace un año y medio yo pertenecía al frente de La Libertad Avanza, fui presidente de bloque y creo que hicimos un buen trabajo los primeros seis meses. Me parece que hubo y hay una colaboración cuando te sentas a dialogar. Me parece que lo que falta es mucho más diálogo como en algún momento se lo tuvo y hoy no se lo tiene”, sentenció.

Y agregó: “Nuestro bloque hace un año y dos meses presentó un proyecto de ley para derogar y para trabajar para eliminar todo lo que es jubilaciones mal llamadas de privilegio. ¿Por qué no se trata? Si es una iniciativa de la oposición que es para colaborar”.

Por último, consultado sobre las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei la semana pasada para el canal Al Jazeera, donde, visiblemente incómoda, lanzó duras críticas contra el mandatario, sostuvo que "es parte del problema de la falta de diálogo, y en algunos casos, hay que bajar el tono -yo lo he dicho varias veces-”.



No obstante, el diputado dijo que la excanciller “estuvo mucho tiempo recibiendo agravios”, por lo que “le pusieron un micrófono y habló”.

“No comparto lo que dijo. No es justo lo que le pasó. No lo quiso decir de esa manera. Aunque si le preguntás, seguramente quiere que siga la investigación (de $LIBRA)”, cerró.