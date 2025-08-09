Inmediatamente después de la dura cadena nacional en la que el presidente Javier Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a las leyes sociales, los principales funcionarios de su Gobierno salieron en masa a respaldarlo a través de la red social X.

Ministros, secretarios y legisladores oficialistas replicaron el mensaje presidencial y celebraron la firmeza de su discurso, cerrando filas en torno a la figura del mandatario.

El ministro de Economía Luis Caputo fue uno de los más efusivos.



La ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó el escenario electoral.

Por su parte, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger también celebró la alocución de Milei.

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, ratificó los anuncios.

Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, manifestó: "Toda mi vida quise escuchar al Presidente de mi país decir estas cosas".

La subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, escribió que "no hay soluciones mágicas, es un PROCESO. GRACIAS LEÓN POR SALVARNOS".

Finalmente, la palabra de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato en la Octava Sección Electoral:



