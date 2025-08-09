Inmediatamente después de la dura cadena nacional en la que el presidente Javier Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a las leyes sociales, los principales funcionarios de su Gobierno salieron en masa a respaldarlo a través de la red social X.

Ministros, secretarios y legisladores oficialistas replicaron el mensaje presidencial y celebraron la firmeza de su discurso, cerrando filas en torno a la figura del mandatario.

El ministro de Economía Luis Caputo fue uno de los más efusivos.

https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1953967643775336886

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó el escenario electoral. 

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1953984832570347616

Por su parte, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger también celebró la alocución de Milei. 

https://twitter.com/fedesturze/status/1953977966930677928

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, ratificó los anuncios.

https://twitter.com/catalanlisandro/status/1953984168800793000

Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, manifestó: "Toda mi vida quise escuchar al Presidente de mi país decir estas cosas".

https://twitter.com/agustinromm/status/1953987189580476574

La subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, escribió que "no hay soluciones mágicas, es un PROCESO. GRACIAS LEÓN POR SALVARNOS". 

https://twitter.com/Leigianni/status/1953977661786927135

Finalmente, la palabra de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato en la Octava Sección Electoral:

https://twitter.com/franciscoadorni/status/1953977774525276258