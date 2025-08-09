Tres personas fueron heridas en medio de un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este sábado en Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York. La policía local detuvo a un sospechoso, pero no fue acusado formalmente. El agresor sería un adolescente de 17 años.

Un adolescente abrió fuego con un arma e hirió a tres personas este sábado durante la madrugada en el icónico Times Square de la ciudad estadounidense de Nueva York. El joven tiene 17 años y fue detenido.

El ataque ocurrió alrededor de la 1 y 20 de la madrugada tras una pelea, según precisó a la agencia AFP un vocero policial. "El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", agregó.

Los heridos reportados hasta ahora son una mujer de 18 años, quien sufrió un rasguño en el cuello; y un hombre de 19 años y otro de 65 años, quienes resultaron heridos en las piernas. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

En las redes sociale se viralizaron imágenes de ese momento, en las que se ve a una multitud presa del pánico. El caso más reciente de un tiroteo en Nueva York ocurrió a fines de julio, cuando un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

Por su parte, la agencia de noticias Associated Press (AP) indicó que la ciudad de Nueva York experimentó un descenso "notable" de situaciones de violencia armada este 2025, siendo que, hasta el 3 de agosto, registró "la menor cantidad de tiroteos en décadas, con una reducción del 23 por ciento desde el año pasado".