La explotación del predio pasará a manos privadas

El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis

La entrega será por 25 años. El canon mensual inicial fue fijado en 611 millones de pesos

Milei decidió concesionar el predio de Tecnópolis.

Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata

Una muestra del más secreto de los pintores

Por Gabriela Francone *
Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Opinión

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud

El cierre de la FIH Pro League de Hockey en Santiago del Estero

Un poco de lluvia le complicó la vida a Las Leonas (y al público)

Por Cristian Dellocchio

Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo

CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”

Exclusivo para

Sincericidio oficial y patronal

El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora

Por Eduardo Aliverti
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre

El País

Lesa humanidad

Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes

La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar

Por Mempo Giardinelli

Morir esperando justicia

Por Paula Marussich

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025

Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación

El apretón más fuerte al bolsillo

Por Mara Pedrazzoli
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

Sociedad

Tras el millonario robo

El Museo del Louvre, cerrado y sin visitantes por una huelga

En las vísperas de Navidad y Año Nuevo

El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

Jornada templada

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de diciembre

Deportes

El club se encuentra bajo un bloqueo institucional

Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo

FOTOBAIRES final torneo clausura 2025 estudiantes de la plata racing

"Me quedo en deuda"

El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing

Inter Milan’s Argentine forward #10 Lautaro Martínez (R) celebrates after scoring a goal with Inter Milan’s Italian midfielder #23 Nicolo Barella (L) during the Italian Serie A football match between Genoa and Inter Milan at Luigi Ferraris Stadium in Genoa on December 14, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo

Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera

LONDON (United Kingdom), 14/12/2025.- Erling Haaland of Manchester City (L) and Bernardo Silva of Manchester City (C) celebrate the 0-2 goal during the English Premier League match between Crystal Palace FC and Manchester City, in London, Britain, 14 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham

Manchester City no afloja