La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense otorgó el dictamen favorable de mayoría al proyecto que busca crear la Empresa de Emergencias en Salud, redactado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. La norma, que cosechó 8 votos favorables entre los legisladores peronistas y un despacho de minoría con 7 votos de los bloques radicales, del PRO, de la Coalición Cívica y de los libertarios dialoguistas, además de los dictámenes previos de las comisiones de Legislación General y de Salud, quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

“El Ejecutivo envió un proyecto de estatuto que fue girado a todos los bloques, que sigue los lineamientos de la iniciativa para definir el directorio, las funciones y misiones”, dijo el titular de Presupuesto, el peronista Juan Pablo de Jesús, y agregó que están pensando en "trabajar un artículo que defina que en caso de que la empresa se quiera endeudar tenga que pasar por la Legislatura bonaerense”.

Por su parte, el marplatense Gustavo Pulti se refirió a las dificultades que tienen los municipios a la hora de gestionar las emergencias y señaló que son frecuentes los "inconvenientes de intercomunicación". El legislador aseguró que este proyecto es indispensable porque "salva vidas y ahorra costos" y agregó que "la única crítica que se puede hacer es que no haya sido tratado 30 años antes. A veces hay ambulancias ociosas a media hora de distancia y no se pueden usar, los intendentes lo van a ver como un alivio. Se pierden vidas todos los días por no tener un sistema coordinado de emergencias”.

Del lado opositor, se alzaron también algunas voces. En el despacho de minoría firmado para rechazar la ley mencionan que el objetivo de la norma es hacer crecer la estructura del Gobierno provincial “sin antes atender al mejoramiento de los servicios provinciales públicos existentes, y carece de coherencia de gestión ya que incumple el principio de eficiencia en las prestaciones que el Ejecutivo provincial debe cumplir”.

La legisladora del PRO Fernanda Antonijevic adelantó su voto en favor del dictamen de minoría porque, según aseguró, "esta empresa trae más problemas que soluciones”. La diputada no perdió la oportunidad de dirigirse a Pulti, ex intendente de General Pueyrredón, a quien le retrucó: “Yo también manejé un municipio y creo que hay distintas opiniones al respecto. Pensamos distinto en este sentido”.

La Empresa Bonaerense de Emergencia propone mejorar la asistencia sanitaria en casos de urgencias o emergencias a partir de la logística y el transporte de usuarios del sistema de salud. Además, regularía el traslado de insumos críticos (sangre y hemoderivados, oxígeno, medicamentos) y los residuos patogénicos de los centros de salud.