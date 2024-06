El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la apertura del Latam Economic Forum y dejó ante los empresarios una frase que hizo recordar al expresidente Carlos Menem: "No los vamos a defraudar", dijo el funcionario.

"Nosotros no los vamos a desilusionar. Y si el país empieza a crecer vamos a bajar impuestos. Estamos cerquísima de eso y por eso creo que se intensificó el nivel de agresión contra el Gobierno en este último tiempo", subrayó.

Caputo puso el foco en el "esfuerzo que está haciendo la gente" y habló de un supuesto "apoyo de la gente de todos los estratos sociales" a las políticas de ajuste de Javier Milei. “El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales”, aseguró.

"También nos sentimos motivados por los resultados: estamos en franca recuperación, después de atravesar una situación crítica. Pasamos de un déficit de cinco puntos a superávit en un mes y llegamos a un dígito de inflación mensual", afirmó.

"Entonces, vemos que lo peor ya pasó y estamos en franca recuperación, cuya velocidad depende de dos factores: la aprobación de la Ley Bases y convencer a los ciudadanos de que el cambio depende más de ellos. Está muy instalado de que ese cambio debe venir del sector público y no es así", resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo defendió la gestión del gobierno y planteó que “Milei nos da la confianza para tomar las medidas que nadie se animó a tomar por décadas”. Al mismo tiempo, consideró que el camino abordado en los últimos meses es el correcto para rescatar a la Argentina.

“¿Por qué creció la agresión contra el Gobierno últimamente? Porque antes comían pochoclos y pensaban que nos íbamos en abril, y ahora la empiezan a ver y están preocupados que nos quedemos 8 años”, concluyó.

El ministro se refirió también a la Ley Bases: dijo que el proyecto, que la semana próxima se tratará en el recinto de la Cámara de Senadores, "va a pasar en algún momento, si no es ahora será más adelante, porque es muy bueno para los argentinos".

Luego, se despachó contra la oposición: dijo que para "buena parte" de esos dirigentes "la política no es un servicio, es un negocio, es plata en alguna de sus formas: valijas, puestos, obras públicas, cajas". Agregó que “la política, para muchos, es un negocio. Cuando entiendan eso, van a entender lo que está pasando en el Congreso”, expresó.

“Sabemos todos que es un país que toda la vida los defraudó, pero no tengan miedo a aportar, porque esto es un círculo virtuoso. Nos los vamos a defraudar, tenemos un objetivo distinto”, alentó el funcionario frente a los empresarios.



Además repitió una de las promesas que viene haciendo en los últimos eventes. "Si el país “arranca” y empieza a crecer, el Gobierno lo va a “devolver” con baja de impuestos", mencionó.