En el lapso que va de 2017 a 2023 en la provincia de Salta hubo 68 femicidios, en este número se incluyó un transfemicidio y un femicidio vinculado. El dato abrumador fue dado a conocer por la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta este 3 de junio, en el marco de un aniversario más de la histórica marcha Ni Una Menos.

El Registro Provincial de Femicidios, Muertes Violentas y Muertes Dudosas de Mujeres 2017-2023 reveló que además hubo 25 muertes violentas de mujeres que no fueron caratuladas como femicidio pero que podrían tener vinculación con la violencia de género, en este número se incluyó la muerte violenta de una mujer trans. También se distinguió 1 instigación al suicidio, y 23 muertes dudosas. Hubo 117 casos relevados, de los cuales 101 se judicializaron, mientras que 16 no llegaron a esa instancia.

El período relevado comienza en 2017 porque fue el año en que la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta creó el Registro Provincial anual de Femicidios. Desde 2015 ya los distintos juzgados provinciales venían aportando información al Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de los dispuesto por la ley 26.485.



Para el registro provincial se incluyen los casos informados por los medios de comunicación y los que dieron inicio a causas judiciales en las que se investigan muertes violentas o dudosas de mujeres por razones de género. En relación con esas últimas, la Oficina de Género realiza un seguimiento de los procesos judiciales durante toda su tramitación en la jurisdicción, incluida la decisión judicial sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal, cuando la causa hubiese llegado hasta esa instancia.



"El registro de Nación es un registro de causas judiciales. Cuando se crea el registro (provincial) se pretendía mostrar localmente no sólo los casos que se tramitan ante el Poder Judicial sino también dar cuenta de cuáles eran aquellos casos que según los medios de comunicación pudieron haber estado vinculados a la violencia de género", explicó a Salta/12, Verónica Spaventa, secretaria Letrada de la Corte de Justicia de Salta y responsable de la Oficina de Violencia Familiar y de Género.

Entre datos destacables, se cuentan "16 casos no judicializados relevados en todos estos años, de los cuales el 50% son de femicidios seguidos de suicidios, y el otro 50% son casos en los que el Ministerio Público Fiscal entendió que no había delito y por lo tanto no inició ninguna causa", señaló Spaventa.



Este informe relevó que en 8 casos se extinguió la acción penal por la muerte del imputado sin que se iniciara una causa judicial, contempla los casos de femicidios seguidos por el suicidio de los agresores.

Asimismo, se puede dilucidar que hasta 2023 había 34 causas en trámite, 27 en etapa de investigación, 2 en el Tribunal de Impugnación y 3 en la Corte de Justicia de Salta, mientras que 1 se remitió al fuero federal y hubo dos recursos extraordinarios federales denegados.



Hasta 2023 se registró un total de 64 sentencias firmes, de un total de 101 causas judicializadas. Hubo 6 sobreseimientos de imputados y otros 6 fallecieron, lo que devino en la extinción de la acción penal. Además, hubo 4 absoluciones. Se relevaron 37 condenas por homicidios calificados según los agravantes de género, 8 por homicidio simple, 1 por homicidio preterintencional y 1 por instigación al suicidio. Mientras que una causa se desestimó y archivó por no constituir delito.

La figura de femicidio no está caratulada como tal en el Código Penal pero se la contempla en 4 tipificaciones del homicidio calificado, éstas son tenidas en cuenta en la confección del registro que realiza la Oficina de Género. De esta manera, se distinguen las causas con imputaciones por homicidio en los términos del artículo 80 inciso 1º "cuando se matare a la cónyuge, excónyuge, persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia". También se contempla el inciso 11, "cuando un hombre matare a una mujer y mediare violencia de género", y el inciso 4º, "cuando un hombre matare a una mujer por odio de género, orientación sexual, identidad o expresión de género".



Spaventa señaló que hubo 1 femicidio vinculado, entre los casos relevados. Aunque formalmente el código no menciona esta figura, se la contempla según el artículo 80, inciso 12, del Código Penal, "cuando se investigare o determinase que el homicidio se cometió con el propósito de causar un sufrimiento a una mujer con la que se mantenía una relación de pareja".

La Oficina de Género computó además 25 muertes violentas, se trata de aquellas causas tramitadas o con condenas firmes por homicidio sin los agravantes de género aunque inicialmente fueron investigadas como presuntamente relacionadas con la violencia de género.

También se relevó un total de 23 "muertes dudosas" desde 2017, en estos casos la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios del Ministerio Público de Salta (UFEM) inició investigaciones para dilucidar las causales del deceso, estos trámites se manejan como averiguaciones de suicidio o en las que no está claro si se produjeron en un contexto violento. Spaventa resaltó que en 2023 se registró la mayor cantidad de estos casos, 16 en ese mismo año.