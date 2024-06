El psicoanalista, psicólogo, músico y performer Gabriel Rolón, autor de libros como Historias de Diván, La Felicidad y El duelo, vuelve a Rosario para presentr Palabra Plena”. "Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía", adelanta Rolón y también cuenta: "No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena" (A las 19 y 21.30, en Teatro Astengo.)