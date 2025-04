El secretario General de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, Rubén Pollo Sobrero, afirmó que el acatamiento al paro “fue total” en los trenes y remacó que el sector tiene “varios problemas”.

“La semana pasada hicimos una asamblea y ya lo veíamos venir. Nuestro poder adquisitivo cayó un 50%, y hay 1.300 despedidos. Cerraron varios ramales, como los de Pehuajó y Bahía Blanca. Incluso el de Pinamar, que había sido reabierto hace dos años, lo volvieron a cerrar. El Gobierno quiere volver a los '90, y nosotros no queremos volver a eso. Por eso la contundencia de la medida”, subrayó en diálogo con la 750.

Sobrero también le respondió al candidato a legislador por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien criticó el paro. "Son unos irrespetuosos con la inteligencia de los argentinos, porque si hablan de poder adquisitivo, nadie destrozó tanto el poder adquisitivo como Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro", argumentó Adorni.

“Yo también fui crítico del Gobierno de los Fernández. Pero lo de Adorni, ¿cuánto gana Adorni? Debe ganar medio palo por mes. Que hable de nuestros salarios es un despropósito. Un trabajador ferroviario gana 700 mil pesos, y él debe cobrar muchísimo más. Y encima habla con desprecio, el mismo desprecio con el que castigan a los jubilados todos los miércoles, a los que cobran una miseria, y ya sabemos cómo sigue la historia, apuntó Sobrero.

“Lo bueno de esta medida es que ahora no pueden decir que obligamos a la gente a no ir a trabajar. Hay colectivos, y van vacíos. No sé si vieron a un impresentable en redes, que salió diciendo que iba a poner micros gratis para romper el paro de la CGT.

Salía fumando un habano como si fuera un héroe. Hoy pasé por ahí: todos los colectivos estaban parados y vacíos. Estuvieron hasta las 7:30 y se fueron sin nadie arriba”, cerró.